كلام فى الكورة
رغم الاتفاق مع النصر.. لماذا فشل أتلتيك بيلباو في تسجيل لابورت؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:34 م 02/09/2025
لابورت

إيمريك لابورت

لم يتمكن أتلتيك بيلباو من تسجيل مدافعه الجديد، إيمريك لابورت، بعد تأخر وصول أوراق انتقاله من نادي النصر السعودي مع إغلاق نظام إدارة الانتقالات (TMS).

ورغم الجهود المكثفة حتى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لم تصل المستندات في الوقت المحدد، ما جعل الصفقة تواجه مصيرًا مجهولًا.

سيناريو دي خيا يتكرر

أعادت الواقعة للأذهان ما حدث مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عام 2015 حين فشل انتقاله إلى ريال مدريد في اللحظات الأخيرة.

ترتيب الدوري السعودي 2025 /2026

وضع لابورت اليوم يبدو مشابهًا، إذ قد يضطر للانتظار حتى سوق الانتقالات الشتوية إذا لم يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصالحه.

مراجعة من الفيفا والاتحاد الإسباني

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن كلًا من الفيفا والاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرسان الوثائق المتعلقة بالصفقة.

ومن المنتظر أن يصدر الطرفان ردًا رسميًا خلال الأيام المقبلة، قد يحسم مصير عودة المدافع الدولي الإسباني إلى "سان ماميس".

تفاصيل صفقة انتقال لابورت لأتلتيك بيلباو

كان الاتفاق ينص على توقيع لابورت عقدًا يمتد لثلاث سنوات مع بيلباو، ليعود بعد ثماني سنوات من رحيله إلى مانشستر سيتي، وبعد قضائه موسمين في الدوري السعودي بقميص النصر.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2025 /2026

اللاعب كان مرتبطًا مع النصر بعقد يمتد حتى 2026 مقابل راتب سنوي ضخم يبلغ 25 مليون يورو.

واستغرقت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (النصر، بيلباو، لابورت) وقتًا طويلًا لإرضاء جميع الأطراف، وهو ما تسبب في تأخر الإجراءات الرسمية وإرسال الأوراق حتى بعد إغلاق السوق.

مباراة النصر القادمة
