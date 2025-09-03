المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جواو فيلكيس: رونالدو أقنعني بالانضمام إلى النصر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:35 م 03/09/2025
رونالدو جواو فيليكس

جواو فيليكس ورونالدو

كشف البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر السعودي، الدور الذي لعبه مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي"، في انضمامه إلى الفريق.

جواو فيليكس انضم مؤخرا إلى النصر قادما من تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعدما اقترن اسمه بعدة أندية، منها بنفيكا البرتغالي، فريقه السابق.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة الصفقة بلغت نحو 30 مليون يورو، وأن صاحب الـ25 عاما وقّع عقدا لمدة موسمين، مع بند يتيح التمديد لموسم ثالث.

هيثم حسن يعتذر بعد احتفاله المثير للجدل أمام سوسيداد

وقال فيليكس في تصريحات نقلها موقع "tribalfootball": "رونالدو؟ يمكنك أن ترى أنه يبني شيئا ما هنا ويساهم في تطوير المشروع".

وأضاف: "كريستيانو كان من أوائل الذين تحدثوا معي عن القدوم إلى هنا، وعندما تحدث معي، شعرتُ بلحظة رائعة وشعور جميل، وهذا ما أقنعني".

دوناروما: علاقتي بإنريكي كانت جيدة ورحيل المدرب قراره

وأوضح: "أشعر أن هذا الدوري يتطور كثيرا، كل عام، ينضم المزيد من اللاعبين إلى هنا، مشروع النصر جيد ومثير".

وأتم: "أريد مساعدة الفريق والنادي قدر الإمكان، تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، ومساعدتهم على الفوز بالمباريات، والأهم من ذلك، أريد مساعدة النصر على الفوز بالبطولات".

جدير بالذكر أن فيليكس سجل 3 أهداف "هاتريك" قاد به النصر للفوز 5-0 على التعاون في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

