الصفقة السابعة.. أهلي جدة يضم صفقة فرنسية رسميًا

أعلن نادي أهلي جدة - بطل دوري أبطال آسيا للنخبة - التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي فالانتين أتانجانا، قادمًا من ستاد ريمس، في صفقة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء الإعلان عبر الحسابات الرسمية على منصة النادي "الغربي"، حيث وقّع صاحب الـ20 عامًا لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وسيتم قيد اللاعب الشاب تحت السن، حيث تنص اللائحة على منح كل نادٍ أحقية قيد 8 لاعبين أجانب فوق السن، ولاعبين فقط من مواليد 2004.

وأصبح أتانجانا الصفقة الأجنبية الثالثة في صفوف "الراقي" خلال هذا الصيف، بعد التعاقد مع الفرنسي إنزو ميو، والبرازيلي جونسالفيس.

وعلى مستوى الصفقات المحلية، قامت الإدارة الأهلاوية بالتعاقد مع كل من: عبد الله الخيبري، صالح أبو الشامات، محمد عبد الرحمن، زكريا هوساوي.

تفاصيل صفقة أهلي جدة الجديدة

من المقرر أن يتقاضى اللاعب الفرنسي الشاب 4 ملايين يورو سنويًا، حيث شارك صاحب الأصول الكاميرونية مع ستاد ريمس في مختلف الفئات السنية، قبل أن ينضم للفريق الأول عام 2023.

وخاض اللاعب 63 مباراة في جميع المسابقات، وتمكن من التسجيل في مناسبة واحدة فقط، حيث تُقدَّر قيمته التسويقية حاليًا بـ10 ملايين يورو.

وتمكن متوسط الميدان الفرنسي من المشاركة في جميع الفئات السنية لمنتخب فرنسا، حيث وصل إلى 47 مباراة، ليسجل 6 أهداف، بجانب صناعة 5 أهداف.

موعد مباراة أهلي جدة المقبلة

يخوض فريق الأهلي مباراة ضد منافسه الاتفاق، مساء الجمعة المقبلة، في تمام الـ6:25 بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي.

وكان "الراقي" قد حقق الفوز على نيوم في الجولة الأولى، بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "الإنماء"، ضمن نسخة دوري 2025-2026.

ترتيب الدوري السعودي