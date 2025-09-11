المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رونالدو ورفاقه الأجانب يعودون لتدريبات النصر قبل مواجهة الخلود

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:50 م 11/09/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو

حصل فريق النصر الأول لكرة القدم على إجازة قصيرة من التدريبات، الخميس، بقرار من مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الخلود مساء الأحد في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

عودة النجوم الأجانب

شهد تدريب الفريق مساء الجمعة عودة أبرز لاعبيه الأجانب بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو قائد الهجوم، والمهاجم البرتغالي جواو فيليش، والجناح السنغالي ساديو ماني، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، بالإضافة إلى حارس المرمى البرازيلي بينتو ماتيوس.

الدوري السعودي.. الوجهة الجديدة للنجوم الفرنسيين

وقد شارك هؤلاء اللاعبون في المباريات والمعسكرات الأخيرة لمنتخباتهم، فيما انضم اللاعبون السعوديون الدوليون إلى الفريق يوم الأربعاء.

برامج تأهيلية للاعبين المصابين

خلال فترة الإجازة، استكمل بعض اللاعبين برامجهم التأهيلية في العيادة الطبية للنادي، ومن بينهم الجناح أيمن يحيى، ونواف العقيدي، حارس المرمى، وعبد الملك الجابر لاعب الوسط، استعدادًا للعودة التدريجية للملاعب.

"انتهى وقتي".. لابورت يودع جماهير النصر السعودي

انطلاقة مثالية للنصر

افتتح النصر الموسم بفوز كبير 5-0 على التعاون في بريدة، ضمن الجولة الأولى، قبل أن تتوقف البطولة لمدة أسبوعين بسبب المباريات الدولية، ما أتاح فرصة للاعبين لاستعادة لياقتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

النصر كريستيانو رونالدو كينجسلي كومان ساديو ماني جواو فيليش بينتو ماتيوس الدوري السعودي للمحترفين

