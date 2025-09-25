5 أندية أوروبية تستهدف نجم الهلال سيرجي ميلينكوفيتش

دخل النجم الصربي الدولي سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش، لاعب فريق الهلال السعودي، ضمن اهتمامات 5 أندية أوروبية ترغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ اللاعب من العمر 30 عامًا، وينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، بعدما انتقل من صفوف لاتسيو في صيف 2023، في صفقة مالية قدرت قيمتها بـ40 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وقال وكيل اللاعب أوروس يانكوفيتش، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، إن هناك اهتمامًا من 5 أندية أوروبية بخدمات موكله، لكنه رفض الكشف عن أسماء هذه الأندية، مؤكدًا أن أولوية اللاعب الحالية هي البقاء مع الهلال.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قد كشفت مؤخرًا عن رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع ميلينكوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض لاعب الوسط الصربي 100 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة، ويبلغ قيمته السوقية حاليًا 17 مليون يورو.