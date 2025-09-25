المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

5 أندية أوروبية تستهدف نجم الهلال سيرجي ميلينكوفيتش

محمد همام

كتب - محمد همام

04:21 م 25/09/2025
سافيتش

سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش لاعب الهلال

دخل النجم الصربي الدولي سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش، لاعب فريق الهلال السعودي، ضمن اهتمامات 5 أندية أوروبية ترغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ اللاعب من العمر 30 عامًا، وينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، بعدما انتقل من صفوف لاتسيو في صيف 2023، في صفقة مالية قدرت قيمتها بـ40 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وقال وكيل اللاعب أوروس يانكوفيتش، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، إن هناك اهتمامًا من 5 أندية أوروبية بخدمات موكله، لكنه رفض الكشف عن أسماء هذه الأندية، مؤكدًا أن أولوية اللاعب الحالية هي البقاء مع الهلال.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قد كشفت مؤخرًا عن رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع ميلينكوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض لاعب الوسط الصربي 100 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة، ويبلغ قيمته السوقية حاليًا 17 مليون يورو.

الدوري السعودي الهلال الدوري الإيطالي لاتسيو يوفنتوس سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg