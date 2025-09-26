أكد لاعب الوسط الفرنسي ياسين عدلي، المنضم حديثًا إلى نادي الشباب السعودي، تمسكه بخيار الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا، رافضًا فكرة تمثيل الجزائر رغم أصوله الجزائرية.

ياسين عدلي يتمسك بحلم المنتخب الفرنسي ويرفض تمثيل الجزائر

وقال عدلي في تصريحات لصحيفة ليكيب: "أعلنت عن هدفي باللعب للمنتخب الفرنسي، ومنذ أن اتخذت هذا القرار لن أتراجع عنه، هذا واضح، لا يهم إن كنت ألعب في السعودية أو في أوروبا، بالنسبة لي لا شيء يتغير".

وأضاف: "هذا أيضًا من باب احترامي الكبير للجزائر".

وانتقل عدلي (25 عامًا) إلى الشباب قادمًا من ميلان الإيطالي قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تجربة لم تكتمل مع النادي اللومباردي، حيث سبق أن لعب مع باريس سان جيرمان وبوردو، قبل أن تتم إعارته الموسم الماضي إلى فيورنتينا الإيطالي.

وخاض عدلي مع فيورنتينا 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7، ليواصل البحث عن فرصة جديدة لتطوير مسيرته مع نادي الشباب السعودي، دون أن يغلق الباب أمام حلمه بالظهور بقميص المنتخب الفرنسي.

