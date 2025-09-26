المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

19 5
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

عدلي يرفض إغراءات الجزائر: المنتخب الفرنسي هو هدفي الأول

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:44 م 26/09/2025
ياسين عدلي

لاعب الوسط الفرنسي ياسين عدلي

أكد لاعب الوسط الفرنسي ياسين عدلي، المنضم حديثًا إلى نادي الشباب السعودي، تمسكه بخيار الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا، رافضًا فكرة تمثيل الجزائر رغم أصوله الجزائرية.

ياسين عدلي يتمسك بحلم المنتخب الفرنسي ويرفض تمثيل الجزائر

وقال عدلي في تصريحات لصحيفة ليكيب: "أعلنت عن هدفي باللعب للمنتخب الفرنسي، ومنذ أن اتخذت هذا القرار لن أتراجع عنه، هذا واضح، لا يهم إن كنت ألعب في السعودية أو في أوروبا، بالنسبة لي لا شيء يتغير".

وأضاف: "هذا أيضًا من باب احترامي الكبير للجزائر".

وانتقل عدلي (25 عامًا) إلى الشباب قادمًا من ميلان الإيطالي قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تجربة لم تكتمل مع النادي اللومباردي، حيث سبق أن لعب مع باريس سان جيرمان وبوردو، قبل أن تتم إعارته الموسم الماضي إلى فيورنتينا الإيطالي.

وخاض عدلي مع فيورنتينا 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7، ليواصل البحث عن فرصة جديدة لتطوير مسيرته مع نادي الشباب السعودي، دون أن يغلق الباب أمام حلمه بالظهور بقميص المنتخب الفرنسي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي اضغط هنا

الدوري السعودي منتخب فرنسا منتخب الجزائر ياسين عدلي نادي الشباب ميلان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

