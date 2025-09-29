اقترب روي بيدرو، المدير الرياضي لنادي بنفيكا البرتغالي، من تولي نفس المنصب في نادي أهلي جدة السعودي.

ويرحل روي بيدرو عن منصب المدير الرياضي، لنادي بنفيكا بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن روي بيدرو في طريقه للسفر إلى المملكة العربية السعودية بعد نهاية مشواره مع بنفيكا.

وأوضح التقرير، أن نادي أهلي جدة هو الوجهة المقبلة لروي بيدرو بعد رحيله عن بنفيكا.

وكان بيدرو قريبًا من تولي منصب المدير الرياضي لنادي يوفنتوس مع بداية الموسم الجاري.

ويخلف بيدرو، لي كونجرتون في منصب المدير الرياضي لنادي أهلي جدة مع بداية الموسم الجاري.

وكان لي كونجرتون قد تولى منصب المدير الرياضي في مارس 2024، وهي الفترة التي شهدت تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.

واستمر لي كونجرتون في منصب المدير الرياضي لنادي أهلي جدة لمدة موسمين.