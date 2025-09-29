المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من بنفيكا إلى السعودية.. تقارير: روي بيدرو يتولى منصب المدير الرياضي لأهلي جدة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:22 م 29/09/2025
اقترب روي بيدرو، المدير الرياضي لنادي بنفيكا البرتغالي، من تولي نفس المنصب في نادي أهلي جدة السعودي.

ويرحل روي بيدرو عن منصب المدير الرياضي، لنادي بنفيكا بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن روي بيدرو في طريقه للسفر إلى المملكة العربية السعودية بعد نهاية مشواره مع بنفيكا.

وأوضح التقرير، أن نادي أهلي جدة هو الوجهة المقبلة لروي بيدرو بعد رحيله عن بنفيكا.

وكان بيدرو قريبًا من تولي منصب المدير الرياضي لنادي يوفنتوس مع بداية الموسم الجاري.

ويخلف بيدرو، لي كونجرتون في منصب المدير الرياضي لنادي أهلي جدة مع بداية الموسم الجاري.

وكان لي كونجرتون قد تولى منصب المدير الرياضي في مارس 2024، وهي الفترة التي شهدت تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.

واستمر لي كونجرتون في منصب المدير الرياضي لنادي أهلي جدة لمدة موسمين.

 

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

