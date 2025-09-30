رومانو يحسم الجدل: كلوب ليس في طريقه للاتحاد

حسم الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو الجدل بشأن ما تردد مؤخرًا حول إمكانية تولي الألماني يورجن كلوب تدريب اتحاد جدة السعودي، خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان.

سباليتي وكونسيساو أبرز المرشحين لقيادة الاتحاد

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "لا توجد مفاوضات بين يورجن كلوب والاتحاد، رغم ما أشيع من تقارير في السعودية"، مؤكدًا أن قائمة المرشحين تضم أسماء بارزة مثل لوتشيانو سباليتي، سيرجيو كونسيساو، وروجر شميدت.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن رسميًا رحيل بلان عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمام النصر بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وهي الهزيمة التي عجّلت بقرار الإدارة.

وأشار بيان النادي إلى تكليف حسن خليفة بمهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد يقود "العميد" في المرحلة المقبلة.

ماذا قدّم بلان خلال مسيرته مع الاتحاد السعودي؟

وخاض بلان مع الاتحاد 7 مباريات هذا الموسم، حقق خلالها 4 انتصارات وتلقى 3 هزائم في مختلف البطولات.

ومنذ توليه القيادة الفنية مطلع الموسم الماضي، قاد الفريق في 46 مباراة.