يستعد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لخوض تجربته الأولى في الدوري السعودي، بعدما توصل لاتفاق رسمي مع إدارة نادي الاتحاد لتولي قيادة الفريق، بعقد يمتد لعامين ونصف، خلفًا للفرنسي لوران بلان الذي تمت إقالته عقب الجولة الرابعة من دوري روشن.

6 مساعدين يرافقون كونسيساو في مهمته الجديدة مع الاتحاد

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كونسيساو سيصل إلى جدة خلال الأيام القليلة المقبلة برفقة طاقمه الفني المكون من ستة مساعدين، وهم:

جواو كوستا وسيرامانا ديمبيلي (مدربان مساعدان)

فابيو مورا (مساعد فني)

ديامانتينو فيجيريدو وفيدران رونجي (مدربا حراس مرمى)

إدواردو أوليفيرا (محلل أداء)

وكان الاتحاد قد أعلن رسميًا رحيل لوران بلان بعد الخسارة أمام النصر في الدوري، لتبدأ بعدها الإدارة في مفاوضات مكثفة مع كونسيساو، مدرب بورتو وميلان السابق.

ورغم أن الإعلان الرسمي عن التعاقد كان من المفترض أن يتم يوم الأحد الماضي، إلا أن بعض الإجراءات الإدارية تسببت في تأجيل إتمام الصفقة، فيما نفت المصادر دخول أي أسماء أخرى ضمن مفاوضات النادي خلال الساعات الأخيرة.

متى يصل كونسيساو إلى جدة؟

ومن المنتظر أن يصل كونسيساو إلى جدة خلال الأسبوع الجاري، على أن يُعقد مؤتمر صحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام والإعلان رسميًا عن تفاصيل العقد وخطط المرحلة المقبلة.

يذكر أن المدرب البرتغالي كان قد أنهى تجربته مع ميلان بنهاية الموسم الماضي بعد احتلال الفريق مركزًا متأخرًا في الدوري الإيطالي.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، خلف القادسية الثاني، والنصر المتصدر بـ 12 نقطة.

