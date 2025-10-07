المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

4 1
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

6 مساعدين رفقة كونسيساو.. تفاصيل الطاقم البرتغالي الجديد للاتحاد السعودي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:08 م 07/10/2025
سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان

سيرجيو كونسيساو

يستعد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لخوض تجربته الأولى في الدوري السعودي، بعدما توصل لاتفاق رسمي مع إدارة نادي الاتحاد لتولي قيادة الفريق، بعقد يمتد لعامين ونصف، خلفًا للفرنسي لوران بلان الذي تمت إقالته عقب الجولة الرابعة من دوري روشن.

6 مساعدين يرافقون كونسيساو في مهمته الجديدة مع الاتحاد

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كونسيساو سيصل إلى جدة خلال الأيام القليلة المقبلة برفقة طاقمه الفني المكون من ستة مساعدين، وهم:

جواو كوستا وسيرامانا ديمبيلي (مدربان مساعدان)

فابيو مورا (مساعد فني)

ديامانتينو فيجيريدو وفيدران رونجي (مدربا حراس مرمى)

إدواردو أوليفيرا (محلل أداء)

وكان الاتحاد قد أعلن رسميًا رحيل لوران بلان بعد الخسارة أمام النصر في الدوري، لتبدأ بعدها الإدارة في مفاوضات مكثفة مع كونسيساو، مدرب بورتو وميلان السابق.

ورغم أن الإعلان الرسمي عن التعاقد كان من المفترض أن يتم يوم الأحد الماضي، إلا أن بعض الإجراءات الإدارية تسببت في تأجيل إتمام الصفقة، فيما نفت المصادر دخول أي أسماء أخرى ضمن مفاوضات النادي خلال الساعات الأخيرة.

متى يصل كونسيساو إلى جدة؟

ومن المنتظر أن يصل كونسيساو إلى جدة خلال الأسبوع الجاري، على أن يُعقد مؤتمر صحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام والإعلان رسميًا عن تفاصيل العقد وخطط المرحلة المقبلة.

يذكر أن المدرب البرتغالي كان قد أنهى تجربته مع ميلان بنهاية الموسم الماضي بعد احتلال الفريق مركزًا متأخرًا في الدوري الإيطالي.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، خلف القادسية الثاني، والنصر المتصدر بـ 12 نقطة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي اضغط هنا

الاتحاد النصر ميلان لوران بلان كونسيساو مساعدو كونسيساو بورتو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg