كونسيساو: جئت لصناعة المجد مع الاتحاد السعودي

أكد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أن توليه قيادة فريق الاتحاد السعودي يمثل بداية جديدة مليئة بالطموح، مشددًا على أن هدفه الأول هو إعادة العميد إلى مكانته الطبيعية كفريق بطل.

كونسيساو يطلق أولى رسائله لجماهير الاتحاد

وقال كونسيساو في تصريحات نشرها النادي الجداوي عبر فيديو تقديمه الرسمي: "الانتصار ليس خيارًا، بل هوية تميزنا، المنافسون يتغيرون وحلفاؤهم يهزمون، أما البطل فهو ثابت… أنا سيرجيو كونسيساو، جئت لصناعة المجد مع الاتحاد".

وسيصحب كونسيساو في مهمته الجديدة طاقم فني يضم ستة مساعدين من بينهم جواو كوستا وسيرامانا ديمبلي كمساعدين، وفابيو مورا كمساعد فني، إضافة إلى ديامانتينو فيجيريدو وفيدران رونجي مدربي حراس المرمى، وإدواردو أوليفيرا محلل الأداء.

ويعد كونسيساو أحد أبرز المدربين البرتغاليين في السنوات الأخيرة، إذ بدأ مسيرته التدريبية عام 2010، قبل أن يلمع اسمه مع بورتو بين عامي 2017 و2024، حيث حقق ثلاثة ألقاب دوري محلي، وأربع كؤوس برتغالية، وثلاثة ألقاب سوبر، وكأس الدوري، ليصبح من أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ النادي.

وخاض المدرب البرتغالي تجربة قصيرة مع ميلان الإيطالي في موسم 2024-2025، حقق خلالها لقب كأس السوبر الإيطالي في الرياض، قبل أن يغادر منصبه بنهاية الموسم.

