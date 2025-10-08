المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 2
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

0 0
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 2
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 1
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

كونسيساو: جئت لصناعة المجد مع الاتحاد السعودي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:56 م 08/10/2025
كونسيساو

البرتغالي سيرجيو كونسيساو

أكد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أن توليه قيادة فريق الاتحاد السعودي يمثل بداية جديدة مليئة بالطموح، مشددًا على أن هدفه الأول هو إعادة العميد إلى مكانته الطبيعية كفريق بطل.

كونسيساو يطلق أولى رسائله لجماهير الاتحاد

وقال كونسيساو في تصريحات نشرها النادي الجداوي عبر فيديو تقديمه الرسمي: "الانتصار ليس خيارًا، بل هوية تميزنا، المنافسون يتغيرون وحلفاؤهم يهزمون، أما البطل فهو ثابت… أنا سيرجيو كونسيساو، جئت لصناعة المجد مع الاتحاد".

وسيصحب كونسيساو في مهمته الجديدة طاقم فني يضم ستة مساعدين من بينهم جواو كوستا وسيرامانا ديمبلي كمساعدين، وفابيو مورا كمساعد فني، إضافة إلى ديامانتينو فيجيريدو وفيدران رونجي مدربي حراس المرمى، وإدواردو أوليفيرا محلل الأداء.

ويعد كونسيساو أحد أبرز المدربين البرتغاليين في السنوات الأخيرة، إذ بدأ مسيرته التدريبية عام 2010، قبل أن يلمع اسمه مع بورتو بين عامي 2017 و2024، حيث حقق ثلاثة ألقاب دوري محلي، وأربع كؤوس برتغالية، وثلاثة ألقاب سوبر، وكأس الدوري، ليصبح من أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ النادي.

وخاض المدرب البرتغالي تجربة قصيرة مع ميلان الإيطالي في موسم 2024-2025، حقق خلالها لقب كأس السوبر الإيطالي في الرياض، قبل أن يغادر منصبه بنهاية الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي اضغط هنا

الدوري السعودي الاتحاد ميلان بورتو لوران بلان سيرجيو كونسيساو الدوري السعودي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

مباشر
جيبوتي

جيبوتي

0 2
مصر

مصر

56

حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء لصالح حمدي فتحي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
