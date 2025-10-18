المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

14 7
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

1 2
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

1 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

3 0
19:00
فنلندا

فنلندا

لاعب الهلال يترقب قرار إنزاجي قبل لقاء الاتفاق

محمد همام

كتب - محمد همام

08:17 م 12/10/2025
الهلال

فريق الهلال - صورة أرشيفية

يترقب عبد الإله المالكي، لاعب وسط فريق الهلال، قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بشأن الاستعانة بخدماته من عدمها في لقاء الاتفاق.

ومن المقرر أن يلعب فريق الهلال مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب "إيجو" في الدمام.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المالكي تجاوز إصابته في الركبة، بعدما خاض في الفترة الماضية مرحلة من الإعداد التأهيلي.

وتعرض المالكي للإصابة في سبتمبر الماضي، خلال مباراة العدالة في إطار دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، حيث تفوق "زعيم آسيا" بنتيجة 1-0.

وشارك المالكي مع "الأزرق" في 12 مباراة منذ التعاقد معه في يناير 2022، وسجل هدفًا وحيدًا، دون أن يصنع أي هدف.

ويمتلك الهلال 8 نقاط من 4 مباريات، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أمام القادسية وأهلي جدة.

الدوري السعودي الهلال إنزاجي عبد الإله المالكي

مباشر
هولندا

هولندا

3 0
فنلندا

فنلندا

73

ضغط متواصل من جانب منتخب هولندا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
