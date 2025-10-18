لاعب الهلال يترقب قرار إنزاجي قبل لقاء الاتفاق

يترقب عبد الإله المالكي، لاعب وسط فريق الهلال، قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بشأن الاستعانة بخدماته من عدمها في لقاء الاتفاق.

ومن المقرر أن يلعب فريق الهلال مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب "إيجو" في الدمام.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المالكي تجاوز إصابته في الركبة، بعدما خاض في الفترة الماضية مرحلة من الإعداد التأهيلي.

وتعرض المالكي للإصابة في سبتمبر الماضي، خلال مباراة العدالة في إطار دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، حيث تفوق "زعيم آسيا" بنتيجة 1-0.

وشارك المالكي مع "الأزرق" في 12 مباراة منذ التعاقد معه في يناير 2022، وسجل هدفًا وحيدًا، دون أن يصنع أي هدف.

ويمتلك الهلال 8 نقاط من 4 مباريات، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أمام القادسية وأهلي جدة.