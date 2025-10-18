المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ضربة جديدة للهلال.. إصابة مالكوم قبل مواجهة الاتفاق

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:12 م 16/10/2025
مالكوم نجم الهلال السعودي

مالكوم نجم الهلال السعودي

تعرض نادي الهلال السعودي، لضربة جديدة، بإصابة محترفه البرازيلي مالكوم فيليبي، خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الاتفاق، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

إنزاجي يحسم موقف مالكوم من لقاء الاتفاق اليوم

وكشفت صحيفة الرياضية، أن مالكوم تعرض لإصابة جديدة، في مران أمس الأربعاء، بعد إصابته السابقة في مفصل القدم أمام الأهلي، خلال الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن إصابة مالكوم تبدو غير مقلقة، لكن مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، لم يقرر بعد ضمه للقائمة المسافرة إلى الدمام من عدمها، وستتضح الصورة النهائية مساء اليوم عقب المران.

الهلال يستعيد لاعبيه الدوليين.. وغياب سالم الدوسري للإصابة

ويستعيد الهلال خدمات لاعبيه الدوليين، خلال تدريبات اليوم الخميس، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، باستثناء سالم الدوسري الذي أصيب بإجهاد في عضلة الفخذ مع المنتخب السعودي.

ويعاني الهلال من عدة إصابات، أبرزها داروين نونيز وعبد الإلله المالكي، بالإضافة إلى سافيتش ومالكوم، قبل مواجهة الاتفاق.

ويحتل الهلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 8 نقاط، باحثًا عن العودة لصراع القمة، والمنافسة على اللقب المحلي.

مباراة الهلال القادمة
الدوري السعودي الهلال مالكوم

