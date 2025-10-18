المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

9 30
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد عودته من منتخب السعودية.. الهلال يعلن رسميا إصابة سالم الدوسري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:41 م 16/10/2025
سالم الدوسري الهلال وباتشوكا

سالم الدوسري - لاعب الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي مساء اليوم الخميس، تفاصيل إصابة سالم الدوسري، لاعب الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة السعودي والعراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم منتخب السعودية تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعدما تعادل مع العراق دون أهداف في تصفيات المونديال.

وشارك الدوسري لمدة 90 دقيقة في مباراة السعودية والعراق، وبعد عودته إلى تدريبات نادي الهلال أعلن النادي السعودي، أنه تواجد في العيادة الخاصة بالنادي وذلك بعد تعرضه لإصابة في الحوض خلال مباراة السعودية والعراق.

بينما شارك الثنائي مالكوم وداروين نونيز لاعبا الزعيم، في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

ويستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة الاتفاق مساء يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي، ومن ثم يستعد بعدها لمواجهة نادي السد القطري في دوري أبطال آسيا في لقاء يقام يوم 21 أكتوبر الجاري.

وبشكل عام لعب سالم الدوسري مع الهلال في الموسم الحالي 6 مباريات بواقع 453 دقيقة، لم يسجل خلالهم أي أهداف بل قدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة الهلال القادمة
الدوري السعودي الهلال تصفيات كأس العالم العراق منتخب السعودي سالم الدوسري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg