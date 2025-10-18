أعلن نادي الهلال السعودي مساء اليوم الخميس، تفاصيل إصابة سالم الدوسري، لاعب الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة السعودي والعراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم منتخب السعودية تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعدما تعادل مع العراق دون أهداف في تصفيات المونديال.

وشارك الدوسري لمدة 90 دقيقة في مباراة السعودية والعراق، وبعد عودته إلى تدريبات نادي الهلال أعلن النادي السعودي، أنه تواجد في العيادة الخاصة بالنادي وذلك بعد تعرضه لإصابة في الحوض خلال مباراة السعودية والعراق.

بينما شارك الثنائي مالكوم وداروين نونيز لاعبا الزعيم، في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

ويستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة الاتفاق مساء يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي، ومن ثم يستعد بعدها لمواجهة نادي السد القطري في دوري أبطال آسيا في لقاء يقام يوم 21 أكتوبر الجاري.

وبشكل عام لعب سالم الدوسري مع الهلال في الموسم الحالي 6 مباريات بواقع 453 دقيقة، لم يسجل خلالهم أي أهداف بل قدم 3 تمريرات حاسمة.