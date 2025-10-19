المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 2
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بمشاركة حجازي.. نيوم يسقط في فخ الهزيمة أمام القادسية بالدوري السعودي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:11 م 19/10/2025
نيوم

فريق نيوم

حسم نادي القادسية تفوقه على نظيره نيوم، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي، وأقيمت المواجهة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وتفوق فريق القادسية على نظيره نيوم بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مواجهات الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي رفقة نيوم بشكل أساسي أمام القادسية، وظل المدافع الدولي على أرضية الميدان حتى نهاية اللقاء.

نيوم يتعثر أمام القادسية

تمكن خوليان كينيونيس من التسجيل مبكرًا لصالح القادسية، إذ أحرز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة الـ11 من عمر المباراة، قبل أن يعزز من تقدم الضيوف قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

ونجح ألكسندر لاكازيت، لاعب نيوم، في تقليص الفارق بحلول الدقيقة 66 من عمر اللقاء، قبل أن يعود كينيونيس للتسجيل في الدقيقة 88 ليؤكد على تفوق القادسية.

حاول فريق نيوم العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة، إلا أن هدف القادسية الثالث كان بمثابة رصاصة الرحمة، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا فوز الضيوف.

طالع نتائج الدوري السعودي

نتائج الدوري السعودي

كان قد حسم الخليج تفوقه أمام الرياض بنتيجة (4-1)، في المواجهة التي جرت اليوم بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأمطر فريق التعاون شباك نظيره ضمك بنتيجة (6-1)، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

مباراة القادسية القادمة
الدوري السعودي القادسية حجازي أحمد حجازي نيوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 1
ريال مدريد

ريال مدريد

86

تبديل لريال مدريد بخروج رودريجو ودخول براهيم دياز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg