حسم نادي القادسية تفوقه على نظيره نيوم، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي، وأقيمت المواجهة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وتفوق فريق القادسية على نظيره نيوم بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مواجهات الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي رفقة نيوم بشكل أساسي أمام القادسية، وظل المدافع الدولي على أرضية الميدان حتى نهاية اللقاء.

نيوم يتعثر أمام القادسية

تمكن خوليان كينيونيس من التسجيل مبكرًا لصالح القادسية، إذ أحرز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة الـ11 من عمر المباراة، قبل أن يعزز من تقدم الضيوف قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

ونجح ألكسندر لاكازيت، لاعب نيوم، في تقليص الفارق بحلول الدقيقة 66 من عمر اللقاء، قبل أن يعود كينيونيس للتسجيل في الدقيقة 88 ليؤكد على تفوق القادسية.

حاول فريق نيوم العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة، إلا أن هدف القادسية الثالث كان بمثابة رصاصة الرحمة، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا فوز الضيوف.

