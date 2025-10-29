المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مفاجأة.. الدوري السعودي رفض ضم ميسي قبل مونديال 2026

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:28 م 29/10/2025
ميسي

ليونيل ميسي - قائد إنتر ميامي

فجر عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، مفاجأة برفض الدوري السعودي التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة الماضية بالتحديد.

وقال حماد في تصريحات لـ"بودكاست سقراط": "بالفعل كان هناك خطة لوجود ميسي في الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "خلال الصيف الحالي كان هناك رغبة من ميسي بالانضمام إلى الدوري السعودي استعدادًا لكأس العالم 2026 للمنتخبات، وفي نفس الوقت كان الدوري الأمريكي سيتوقف لمدة 4 أشهر".

وأوضح: "ميسي نفسه تواصل معي للانضمام إلى الدوري السعودي، وفي نفس الوقت كان هناك ضغط منه للتواجد في الملعب".

وأنهى حماد: "وضعت هذا الأمر أمام معالي الوزير لكنه رفض في النهاية، معللا بأن الدوري السعودي لن يكون إعداد لميسي لبطولة كأس العالم".

وأكد ليونيل ميسي بعد رحيله عن برشلونة أنه رفض الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، وبعدها انضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه انتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

الدوري السعودي ميسي الدوري الأمريكي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

