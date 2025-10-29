مفاجأة.. الدوري السعودي رفض ضم ميسي قبل مونديال 2026

فجر عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، مفاجأة برفض الدوري السعودي التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة الماضية بالتحديد.

وقال حماد في تصريحات لـ"بودكاست سقراط": "بالفعل كان هناك خطة لوجود ميسي في الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "خلال الصيف الحالي كان هناك رغبة من ميسي بالانضمام إلى الدوري السعودي استعدادًا لكأس العالم 2026 للمنتخبات، وفي نفس الوقت كان الدوري الأمريكي سيتوقف لمدة 4 أشهر".

وأوضح: "ميسي نفسه تواصل معي للانضمام إلى الدوري السعودي، وفي نفس الوقت كان هناك ضغط منه للتواجد في الملعب".

وأنهى حماد: "وضعت هذا الأمر أمام معالي الوزير لكنه رفض في النهاية، معللا بأن الدوري السعودي لن يكون إعداد لميسي لبطولة كأس العالم".

وأكد ليونيل ميسي بعد رحيله عن برشلونة أنه رفض الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، وبعدها انضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه انتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.