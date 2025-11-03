المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رونالدو يتوج بجائزة هدف الجولة السابعة في الدوري السعودي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:13 م 03/11/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، جائزة هدف الأسبوع عن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تألقه اللافت في مواجهة الفيحاء التي قاد فيها فريقه لتحقيق فوز جديد عزز به صدارته لجدول الترتيب.

هدف كريستيانو رونالدو أمام الفيحاء يتوج بجائزة هدف الأسبوع

واختارت الجماهير هدف رونالدو في شباك الفيحاء كأفضل أهداف الجولة، بعد أيام فقط من الانتقادات التي طالت النجم البرتغالي عقب الكلاسيكو أمام الاتحاد، لكنه رد بطريقته المعتادة - في الميدان - مسجلًا هدفين رائعين منحا النصر العلامة الكاملة (21 نقطة) في صدارة الدوري.

ورغم بلوغه سن الأربعين، يواصل "الدون" كتابة التاريخ بأقدامه، إذ رفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين بفارق هدف وحيد عن جواو فيليكس وجوشوا كينج.

وبذلك يواصل الأسطورة البرتغالية تألقه داخل الملاعب السعودية، حيث وصل عدد أهدافه الرسمية في مسيرته الكروية إلى 952 هدفًا، ليقترب من الهدف رقم 1000، في إنجاز تاريخي لم يحققه أي لاعب من قبل.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن مؤخرًا تمديد عقد كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدمات أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي اضغط هنا

الدوري السعودي النصر كريستيانو رونالدو هدف كريستيانو رونالدو النصر ضد الفيحاء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الغرافة

الغرافة

0 2
الهلال

الهلال

95

سقوط علي لاجامي لاعب الهلال على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg