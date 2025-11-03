حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، جائزة هدف الأسبوع عن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تألقه اللافت في مواجهة الفيحاء التي قاد فيها فريقه لتحقيق فوز جديد عزز به صدارته لجدول الترتيب.

هدف كريستيانو رونالدو أمام الفيحاء يتوج بجائزة هدف الأسبوع

واختارت الجماهير هدف رونالدو في شباك الفيحاء كأفضل أهداف الجولة، بعد أيام فقط من الانتقادات التي طالت النجم البرتغالي عقب الكلاسيكو أمام الاتحاد، لكنه رد بطريقته المعتادة - في الميدان - مسجلًا هدفين رائعين منحا النصر العلامة الكاملة (21 نقطة) في صدارة الدوري.

ورغم بلوغه سن الأربعين، يواصل "الدون" كتابة التاريخ بأقدامه، إذ رفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين بفارق هدف وحيد عن جواو فيليكس وجوشوا كينج.

وبذلك يواصل الأسطورة البرتغالية تألقه داخل الملاعب السعودية، حيث وصل عدد أهدافه الرسمية في مسيرته الكروية إلى 952 هدفًا، ليقترب من الهدف رقم 1000، في إنجاز تاريخي لم يحققه أي لاعب من قبل.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن مؤخرًا تمديد عقد كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدمات أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.