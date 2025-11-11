أكد الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن الهلال السعودي، على التطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي للمحترفين، معربًا في الوقت ذاته عن رغبته في العودة إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي، الذي انطلقت منه مسيرته الاحترافية.

كانسيلو يكشف حلم العودة إلى بنفيكا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، قبل مواجهة منتخب البرتغال أمام إيرلندا الخميس، حيث قال كانسيلو وفقًا لصحيفة ريكورد: "لقد تطور الدوري السعودي كثيرًا، وأعتقد أن هدف السعودية هو رفع مستوى المنافسة المحلية".

وعن مستوى الدوري السعودي مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى، أضاف: "لم ألعب في فرنسا، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل، وإيطاليا تعود تدريجيًا لمستوياتها القديمة، وألمانيا بمستوى عالٍ أيضًا، لكن الدوري السعودي يشهد تطورًا كبيرًا".

كما أعرب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن حلمه بالعودة إلى بنفيكا، قائلًا: "أحلم بالعودة إلى النادي الذي شكلني ومنحه جزءًا مهمًا من تطوري، لكن لدي عقد مع الهلال عام آخر، ولا أعرف ما يخبئه المستقبل".

وفي سياق حديثه عن البطولات، أوضح كانسيلو أنه يفضل الفوز بكأس العالم على أي لقب آخر، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا: "حلم أي لاعب هو الفوز بكأس العالم، وإذا تحقق سأعتزل اللعب الدولي، أما إذا لم أفز سأحاول مجددًا لتحقيق هذا الحلم".

