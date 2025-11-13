استأنف داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريباته مع المجموعة بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية.

إنزاجي يجهز الهلال للعودة للدوري السعودي

وأوضحت الصحيفة أن نونيز (26 عامًا) تعافى من الكدمة في الركبة التي تعرض لها أثناء التدريبات، ويعمل الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي على تجهيزه للمشاركة قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي نهاية الأسبوع المقبل.

وكان نونيز قد غاب عن مباراة الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مواجهتي الشباب والنجمة في الدوري، نتيجة الآلام في الركبة التي شعر بها منذ 30 أكتوبر الماضي.

من جانبه، يواصل كل من متعب الحربي وحسان تمبكتي برنامجهما العلاجي في عيادة النادي، بعد إصابتهما في عضلة الفخذ والقدم على التوالي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويشهد الهلال غياب 13 لاعبًا خلال فترة التوقف الحالية تزامنًا مع أيام فيفا، بسبب انضمامهم إلى منتخبات بلدانهم، من بينهم لاعبو المنتخب السعودي الأول والأخضر الأولمبي، إلى جانب الأجانب ياسين بونو، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيش، جواو كانسيلو وخالدو كوليبالي.

ويعتمد إنزاجي خلال هذه الفترة على برنامج تدريبي خاص يجمع بين تمارين فنية وتكتيكية بمشاركة لاعبي فئة الشباب، على أن يختتم البرنامج بمناورة داخلية تجمع الفريق الأول بفريق تحت 21 عامًا، تمهيدًا لمواجهة الفتح في الرياض، المقررة يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري السعودي.

