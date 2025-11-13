المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

0 0
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الهلال يستعيد نونيز.. استعدادات مكثفة لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:47 م 13/11/2025
نونيز

داروين نونيز مهاجم فريق الهلال

استأنف داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريباته مع المجموعة بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية.

إنزاجي يجهز الهلال للعودة للدوري السعودي

وأوضحت الصحيفة أن نونيز (26 عامًا) تعافى من الكدمة في الركبة التي تعرض لها أثناء التدريبات، ويعمل الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي على تجهيزه للمشاركة قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي نهاية الأسبوع المقبل.

وكان نونيز قد غاب عن مباراة الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مواجهتي الشباب والنجمة في الدوري، نتيجة الآلام في الركبة التي شعر بها منذ 30 أكتوبر الماضي.

من جانبه، يواصل كل من متعب الحربي وحسان تمبكتي برنامجهما العلاجي في عيادة النادي، بعد إصابتهما في عضلة الفخذ والقدم على التوالي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويشهد الهلال غياب 13 لاعبًا خلال فترة التوقف الحالية تزامنًا مع أيام فيفا، بسبب انضمامهم إلى منتخبات بلدانهم، من بينهم لاعبو المنتخب السعودي الأول والأخضر الأولمبي، إلى جانب الأجانب ياسين بونو، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيش، جواو كانسيلو وخالدو كوليبالي.

ويعتمد إنزاجي خلال هذه الفترة على برنامج تدريبي خاص يجمع بين تمارين فنية وتكتيكية بمشاركة لاعبي فئة الشباب، على أن يختتم البرنامج بمناورة داخلية تجمع الفريق الأول بفريق تحت 21 عامًا، تمهيدًا لمواجهة الفتح في الرياض، المقررة يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري السعودي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، اضغط هنا.

مباراة الهلال القادمة
الدوري السعودي الهلال داروين نونيز متعب الحربي سيموني إنزاجي حسان تمبكتي إصابة الركبة

