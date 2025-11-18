المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"لن يقتصر على تبادل المجاملات".. ما سر الاجتماع المرتقب بين رونالدو وترامب؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:43 م 18/11/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن سفر أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الولايات المتحدة، ليجري لقاءً مرتقبًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بعد تأهل منتخب البرتغال إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الزيارة ستتم اليوم الثلاثاء، في ذات اليوم الذي سيستقبل فيه الرئيس ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك بعدما أعرب رونالدو، في مقابلة مع الإعلامي بيرس مورجان، عن إعجابه برؤية ترامب وقدرته على إحداث التغيير.

ما الذي يريد رونالدو قوله لترامب في لقائهما الأول؟

وقال النجم البرتغالي إنه لطالما حلم بمقابلته، مؤكدًا: "أود أن أجلس معه يومًا ما، أعتقد أنه قادر على إحداث التغيير، إنني أحترم أمثاله".

كما شدد رونالدو على أن هدف اللقاء لن يقتصر على تبادل المجاملات، بل يحمل طموحًا أعمق، إذ يرغب في التحدث مع الرئيس الأميركي عن السلام العالمي.

وأضاف رونالدو: "أمل أن يجد العالم طريقًا للسلام قريبًا، يومًا ما سأخبره بما يجمعنا، لكنني سأحتفظ بالكثير لنفسي حتى تلك اللحظة".

وأشار النجم البرتغالي إلى أن السلام هو هدفه الأسمى في هذا الاجتماع المرتقب، معتبرًا أن ترامب من الأشخاص القادرين على إحداث تغيير حقيقي في العالم بهذا الشأن.

رونالدو سيعود إلى الولايات المتحدة في يونيو 2026

يذكر أن رونالدو سيعود إلى الولايات المتحدة في يونيو 2026، بعد أن ضمن منتخب بلاده التأهل لكأس العالم عقب فوزه الساحق 9-1 على أرمينيا.

ومع ذلك، يواجه اللاعب بعض الشكوك بشأن مشاركته في البطولة بعدما تلقى بطاقة حمراء في مباراة البرتغال مع أيرلندا في تصفيات المونديال.

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال كأس العالم 2026 دونالد ترامب

