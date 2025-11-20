كانسيلو يطلب الرحيل عن الهلال في يناير

طلب البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب نادي الهلال، مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما أفادت به صحيفة ريكورد البرتغالية.

ويرغب كانسيلو في العودة إلى أوروبا بعد أشهر قليلة من انضمامه للهلال، حيث تشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن نادي برشلونة يُعد أحد الخيارات المطروحة أمامه حال رحيله.

كما يُعد بنفيكا البرتغالي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، الذي يبدو مصممًا على خوض تجربة جديدة في القارة الأوروبية بدلًا من الاستمرار في الدوري السعودي.

ويحتل الهلال السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حتى الآن.