في الأربعين من عمره، لا يزال كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، يحافظ على مسيرته الكروية المتميزة، لكنه يثبت أيضًا أنه رجل أعمال بارع خارج المستطيل الأخضر.

كشفت صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء عن مشروع جديد للنجم البرتغالي في العاصمة الإسبانية، بالتعاون مع شريكه إينيجو أونييفا، المعروف بامتلاكه سلسلة مطاعم فاخرة.

نادي فاخر لنخبة الزبائن

يتمثل المشروع الجديد في افتتاح نادي خاص في مدريد يحمل اسم "نادي أعضاء فيجا"، مخصص لنخبة الزبائن من رجال وسيدات الأعمال ولاعبي كرة القدم، بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية.

ويتميز النادي بمساحة تبلغ 1000 متر مربع، مستوحاة ديكوراته من شقق نيويورك في خمسينيات القرن الماضي، مع سياسة صارمة تمنع استخدام الهواتف المحمولة أو التقاط الصور والفيديوهات، لضمان خصوصية الأعضاء واستمتاعهم بتجربة راقية وحصرية.

غياب رونالدو عن مواجهة النصر في آسيا

على صعيد كرة القدم، لن يشارك النجم البرتغالي مع فريقه النصر في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، حيث قرر المدرب جورجي جيسوس استبعاده من الرحلة إلى دوشنبه لمواجهة بطل طاجيكستان يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، ما ضمن له التأهل إلى دور الـ16 قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.