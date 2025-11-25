المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لرجال الأعمال والنجوم.. رونالدو يطلق ناديًا فخمًا في مدريد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:17 م 25/11/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو

في الأربعين من عمره، لا يزال كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، يحافظ على مسيرته الكروية المتميزة، لكنه يثبت أيضًا أنه رجل أعمال بارع خارج المستطيل الأخضر.

كشفت صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء عن مشروع جديد للنجم البرتغالي في العاصمة الإسبانية، بالتعاون مع شريكه إينيجو أونييفا، المعروف بامتلاكه سلسلة مطاعم فاخرة.

نادي فاخر لنخبة الزبائن

يتمثل المشروع الجديد في افتتاح نادي خاص في مدريد يحمل اسم "نادي أعضاء فيجا"، مخصص لنخبة الزبائن من رجال وسيدات الأعمال ولاعبي كرة القدم، بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية.

ويتميز النادي بمساحة تبلغ 1000 متر مربع، مستوحاة ديكوراته من شقق نيويورك في خمسينيات القرن الماضي، مع سياسة صارمة تمنع استخدام الهواتف المحمولة أو التقاط الصور والفيديوهات، لضمان خصوصية الأعضاء واستمتاعهم بتجربة راقية وحصرية.

غياب رونالدو عن مواجهة النصر في آسيا

على صعيد كرة القدم، لن يشارك النجم البرتغالي مع فريقه النصر في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، حيث قرر المدرب جورجي جيسوس استبعاده من الرحلة إلى دوشنبه لمواجهة بطل طاجيكستان يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، ما ضمن له التأهل إلى دور الـ16 قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

دوري أبطال آسيا كريستيانو رونالدو النصر السعودي جورجي جيسوس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg