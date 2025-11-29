المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

لاعب إيفرتون السابق لليفربول: استمتعوا بصلاح وادعموه.. وأتوقع رحيله إلى السعودية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:14 م 29/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

دافع ياكوبو إيجبيني، مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي السابق عن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في ظل بعض الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية، مع تراجع نتائج ومستوى الريدز.

صلاح الذي قدم واحدة من أفضل مواسمه في العام الماضي مع ليفربول، حيث سجل 34 هدفًا في 52 مباراة، منها 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يعيش المستوى نفسه في الموسم الجاري، حيث سجل 5 أهداف في 18 مباراة حتى الآن.

ياكوبو يدافع عن صلاح

ونفى المهاحم النيجيري السابق، ياكوبو إيجبيني فكرة أن تجديد ليفربول تعاقده مع صلاح الجديد يكون قد أثر على مستواه، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو البريطانية: "وقّع صلاح عقدًا جديدًا مع النادي، لكن الأمور ربما لم تعد تسير كما كانت عندما كان يبحث عن تجديد التعاقد".

وأضاف: "لقد بذل صلاح قصارى جهده من أجل ليفربول، لكن هذه مجرد كرة قدم.. موسم واحد سيئ لا يعني أنه لاعب سيئ".

وتابع: "على ليفربول وجماهيره فقط الاستمتاع بتواجد صلاح، وتقديم الدعم له.. لقد قدم الكثير للنادي، وأتمنى له كل التوفيق إذا كان هذا موسمه الأخير مع ليفربول".

وأكمل: "لم يسبق لمحمد صلاح أن وجد نفسه في هذا الموقف من قبل.. في الماضي، كان دائمًا ما يسجل الأهداف، لكن الأمر صعب عليه الآن".

توقعات بانتقال صلاح للدوري السعودي

وواصل: "في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتقدم عمر اللاعب بسرعة، لأن الدوري هنا يعتمد كليًا على الجري.. إنها بطولة صعبة للغاية".

وأتم ياكوبو إيجبيني تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن هذا سيكون آخر موسم لـ "مو" مع ليفربول، وقد ينتقل إلى الدوري السعودي.. لقد قدم صلاح الكثير لليفربول، وسيظل دائمًا أحد أفضل اللاعبين الذين تألقوا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وسبق أن ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي الممتاز على مدار الموسمين الماضيين، إلا أن اللاعب جدد تعاقده مع الريدز حتى نهاية موسم 2026-2027.

ليفربول إيفرتون محمد صلاح الدوري السعودي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز

