وكيله: لا أعتقد أن أتشيربي له مكان في الهلال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:15 م 03/12/2025
أتشيربي

أتشيربي - مدافع إنتر

يعتقد فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال اللاعب الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي، أن موكله لن ينتقل إلى نادي الهلال في يناير المقبل 2026.

ويظهر اسم أتشيربي صاحب الـ37 عامًا على طاولة المدافعين المطلوبين في الهلال بسبب العلاقة الطيبة التي تجمعه بالمدرب سيموني إنزاجي، حيث عمل كلاهما معًا في إنتر.

تصريحات وكيل أتشيربي عن الهلال

وقال وكيل أتشيربي في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، اليوم الأربعاء: "في الدوري السعودي لدى كل نادٍ حق في قيد 8 لاعبين أجانب، مع إمكانية التوقيع مع لاعبين اثنين تحت السن، وفي الوقت الحالي لا توجد أماكن شاغرة في الهلال".

وأضاف: "أشك في أن الهلال سيتخلص من أحد اللاعبين في يناير لضم أتشيربي".

وينتهي عقد أتشيربي مع إنتر في يونيو 2026، بينما لا ينوي النادي أو اللاعب تمديد البقاء في ملعب جوزيبي مياتزا أكثر من ذلك.

وفي هذا الصدد، أكد وكيل أتشيربي أن اللاعب لن يغادر إنتر في يناير المقبل إذا لم يتلقى النادي عرضًا قويًا من الناحية المالية.

وما يزال أتشيربي ضمن العناصر المهمة في قائمة إنتر، مع لعب أدوار أقل تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو الذي منحه فرصة المشاركة أساسيًا في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم خلال 9 من أصل 13 مباراة.

مباراة الهلال القادمة
الدوري الإيطالي الهلال إنتر فرانشيسكو أتشيربي

