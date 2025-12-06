المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الاستقرار في النصر.. هل يعود مارتينيز إلى برشلونة؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:56 م 06/12/2025
إينيجو مارتينيز مدافع النصر

إينيجو مارتينيز

لن يعود المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز إلى برشلونة، رغم موجة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول احتمالية استعادته في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن خيار عودة اللاعب الباسكي، الذي رحل عن النادي الكتالوني وهو في الرابعة والثلاثين بعدما حقق ألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، أصبح مستبعدًا تمامًا في الوقت الراهن.

تعافي أراوخو وخيارات مستقبلية

يوجه برشلونة اهتمامه حاليًا نحو استعادة رونالد أراوخو للياقته الكاملة، إذ يخضع المدافع الأوروجوياني لبرنامج تأهيلي فردي بعد فترة صعبة، فيما يواصل النادي دراسة بدائل دفاعية أخرى لتعزيز الفريق في المستقبل.

مارتينيز مستقر في النصر

على الجانب الآخر، حسم إينيجو مارتينيز موقفه وقرر مواصلة مشواره بعيدًا عن كامب نو، بعدما وجد استقرارًا كبيرًا في تجربته الحالية مع النصر السعودي.

ويقدم المدافع السابق لأتلتيك بلباو مستويات مميزة في دوري روشن، حيث يشارك إلى جانب أسماء لامعة مثل كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، مسهمًا في سلسلة انتصارات الفريق الذي حقق العلامة الكاملة بـ 9 انتصارات في 9 مباريات قبل توقف ديسمبر.

كما نجح اللاعب في التأقلم سريعًا داخل النادي ووسط أجواء جديدة في السعودية.

