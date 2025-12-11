المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن: محمد صلاح مرحب به في السعودية

طارق متولي

كتب - طارق متولي

02:12 م 11/12/2025 تعديل في 02:17 م
محمد صلاح

محمد صلاح

أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن أندية دوري روشن مهتمة بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة التي يمر بها اللاعب مع الريدز، بعد غيابه عن المشاركة لثلاث مباريات على التوالي، حيث كانت آخرها مباراة ليدز يونايتد التي غاب عنها اللاعب لمدة 90 دقيقة كاملة.

وقال مغربل خلال كلمته التي ألقاها في قمة كرة القدم العالمية في الرياض: "محمد صلاح مرحب به في الدوري السعودي، لكن الأندية هي المسؤولة عن التفاوض مع اللاعبين، وبالتأكيد صلاح واحد من الأهداف التي تسعى الأندية التعاقد معهم في الفترة المقبلة".

ويمر محمد صلاح بأزمة مع ليفربول، حيث من المرجح أن تكون مباراته المقبلة أمام برايتون هي آخر مبارياته على ملعب أنفيلد، وفقًا لتصريحاته التي أدلى بها بعد الخسارة من ليدز في المباراة الأخيرة.

ولم يحسم أرني سلوت وإدارة ليفربول موقفهم من مشاركة محمد صلاح في تلك المباراة، حيث ستكون تلك المباراة هي الأخيرة له قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض بطولة أمم أفريقيا في المغرب.

وأشارت التقارير الإنجليزية إلى أن محمد صلاح كان ولا يزال مطمعًا للعديد من الأندية السعودية، حيث رفض ليفربول عرضًا من الاتحاد بلغ 150 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2023 لرحيل اللاعب.

وعلى الرغم من ذلك، لن تكون كل الأندية السعودية مهتمة بضم النجم المصري، حيث وصف رئيس نادي الخلود بن هاربورج صلاح بأنه "غير مناسب" واقترح أن يكون التعاقد مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خياراً أفضل.

وقال هاربورج في تصريحات سابقة: "إنه يبلغ من العمر 33 عامًا، وقد حصل على مبلغ ضخم في ليفربول، وقد كان أداؤه ضعيفًا للغاية منذ ذلك الحين".

وأضاف: "أنا متأكد من أن البعض معجبون بنجوميته، فهو من المنطقة نفسها، لكنني أرى أنه لا يناسب دورينا، لو كان الخيار بينه وبين فينيسيوس، لاخترت فينيسيوس".

الدوري السعودي محمد صلاح ليفربول صلاح فريق ليفربول

