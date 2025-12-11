المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"ميسي لا يحتاج حتى للتدريب".. أسطورة يوفنتوس يفضل رونالدو كنموذج للشباب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:54 م 11/12/2025 تعديل في 06:01 م
رونالدو

كريستيانو رونالدو

أكد أسطورة يوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق كلاوديو ماركيزيو أن على اللاعبين الشباب في العالم أجمع أن يختاروا كريستيانو رونالدو - وليس ليونيل ميسي - كنموذج يحتذى به للوصول إلى قمة اللعبة.

ماركيزيو يختار رونالدو على ميسي للجيل الجديد

في حوار مع صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عاد ماركيزيو بذاكرته إلى صيف 2018، اليوم الذي دخل فيه كريستيانو رونالدو غرفة ملابس يوفنتوس لأول مرة، وقال: "كنت أنا وأندريا بارزالي ننتظر في الجيم، رحبنا سابقاً بأبطال كبار مثل تيفيز وبوجبا، لكن مع كريستيانو كان الشعور مختلفاً تماماً، كنا نسأل أنفسنا: هل سيأتي حقاً نجم بهذا الحجم؟".

وأضاف ماركيزيو: "إذا كان هناك نصيحة واحدة أوجهها لكل لاعب شاب في العالم اليوم، فهي: إذا أردت أن تصبح لاعباً من الطراز العالمي، اقتدِ بكريستيانو رونالدو، وليس بميسي، رونالدو كان موهوباً بالفعل، لكن ما ميزه هو أنه اضطر للعمل أكثر وأكثر وأكثر حتى يصبح ما هو عليه الآن، أما الآخر فقد ولد وفي قدميه موهبة من الله، موهبة قد تجعله لا يحتاج حتى إلى التدريب في بعض الأيام".

يذكر أن ماركيزيو (38 عاماً) لعب بجوار رونالدو لأسابيع معدودة فقط في صيف 2018 قبل أن ينهي عقده مع يوفنتوس بالتراضي، لكنه لا يزال يحتفظ بذكريات قوية عن "الوحش" البرتغالي الذي سجل 101 هدف في 134 مباراة مع السيدة العجوز.

من جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) أو ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، لكن الجدل يبدو أنه سيرافق كرة القدم لأيام طويلة قادمة.

ماركيزيو، الذي فاز بسبعة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، اختتم حديثه قائلاً: "كريستيانو علّمنا شيئاً واحداً: الموهبة تفتح لك الباب، لكن العمل الشاق هو الذي يبقيك في القمة لعشرين سنة".

الدوري السعودي يوفنتوس كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي

