كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يستعد لمحاولة بيع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز إلى أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بعد فشل النادي في إبرام عقد جديد معه.

ويعد نيفيز، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي منذ انضمامه للهلال عام 2023، حيث خاض 128 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا، ونجح في التتويج بأربعة ألقاب خلال موسمين فقط.

روبن نيفيز يجذب اهتمام كبار الدوري الإنجليزي

وبحسب موقع TEAMtalk، فقد تواصل وكيل اللاعب مع عدد من الأندية الأوروبية لاستطلاع مدى اهتمامها بالتعاقد معه، مع تأكيد اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مانشستر يونايتد، نيوكاسل، وتوتنهام، الذين أبدوا استعدادًا لمناقشة الصفقة.

ويحظى نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لوست هام يونايتد، بعلاقة جيدة مع نيفيز بعد تدريبه له في بورتو وولفرهامبتون، ويعتقد أنه يسعى لإقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه، رغم الصعوبات المحتملة نتيجة الوضع الصعب لفريقه في جدول الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن نيفيز، الذي ينتهي عقده مع الهلال صيف 2026، منفتح على خيار الرحيل في يناير، مع احتمال أن تكون الصفقة انتقالًا دائمًا، بما يتيح للنادي السعودي الحصول على رسوم مقابل خدماته قبل نهاية عقده.

ويتوقع أن تجذب صفقة نيفيز اهتمامًا إضافيًا في حال تحقق الانتقال، خصوصًا مع ارتباطها المحتمل بمستقبل زميله البرتغالي برونو فرنانديز في مانشستر يونايتد، بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل حول وضعه في النادي.