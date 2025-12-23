مع اقتراب نهاية عقده.. نيفيز خيار مطروح في ريال مدريد

شهد ريال مدريد انطلاقة غير مستقرة في الموسم الحالي، رغم إبرامه عددًا من التعاقدات اللافتة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لم ينجح الفريق الملكي حتى الآن في الوصول إلى الإيقاع المطلوب تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

الجابر يكشف: ريال مدريد مهتم بضم روبن نيفيز مجانًا

وفي ظل هذا التذبذب، تتجه أنظار إدارة النادي المدريدي إلى تدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة، ويعد خط الوسط أحد أبرز المراكز التي تحتاج إلى تعزيز من أجل استعادة التوازن والفاعلية داخل الملعب.

وفي هذا السياق، برز اسم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال السعودي، كأحد الخيارات المطروحة على طاولة ريال مدريد، خاصة مع اقتراب نهاية عقده التي تحل في يونيو المقبل، وسط مؤشرات قوية على عدم تجديده واستعداده للعودة إلى الملاعب الأوروبية.

وكشف سامي الجابر، نجم الهلال السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، عن توقعه برحيل نيفيز عن الدوري السعودي بنهاية الموسم، قائلاً: "أخشى أن يغادر روبن نيفيز الهلال متجهًا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر مع نهاية عقده".

وأضاف الجابر أن اللاعب البرتغالي يحظى باهتمام واسع في أوروبا، موضحًا: "هناك عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في التعاقد معه وتعرض عليه عقودًا لمدة ثلاث سنوات، حتى يبلغ 31 عامًا، ريال مدريد مهتم به أيضًا، وأنا متأكد من وجود أندية أخرى تراقب وضعه عن قرب".

