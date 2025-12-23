المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

2 1
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مع اقتراب نهاية عقده.. نيفيز خيار مطروح في ريال مدريد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:19 م 23/12/2025
روبن نيفيز

البرتغالي روبن نيفيز

شهد ريال مدريد انطلاقة غير مستقرة في الموسم الحالي، رغم إبرامه عددًا من التعاقدات اللافتة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لم ينجح الفريق الملكي حتى الآن في الوصول إلى الإيقاع المطلوب تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

الجابر يكشف: ريال مدريد مهتم بضم روبن نيفيز مجانًا

وفي ظل هذا التذبذب، تتجه أنظار إدارة النادي المدريدي إلى تدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة، ويعد خط الوسط أحد أبرز المراكز التي تحتاج إلى تعزيز من أجل استعادة التوازن والفاعلية داخل الملعب.

وفي هذا السياق، برز اسم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال السعودي، كأحد الخيارات المطروحة على طاولة ريال مدريد، خاصة مع اقتراب نهاية عقده التي تحل في يونيو المقبل، وسط مؤشرات قوية على عدم تجديده واستعداده للعودة إلى الملاعب الأوروبية.

وكشف سامي الجابر، نجم الهلال السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، عن توقعه برحيل نيفيز عن الدوري السعودي بنهاية الموسم، قائلاً: "أخشى أن يغادر روبن نيفيز الهلال متجهًا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر مع نهاية عقده".

وأضاف الجابر أن اللاعب البرتغالي يحظى باهتمام واسع في أوروبا، موضحًا: "هناك عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في التعاقد معه وتعرض عليه عقودًا لمدة ثلاث سنوات، حتى يبلغ 31 عامًا، ريال مدريد مهتم به أيضًا، وأنا متأكد من وجود أندية أخرى تراقب وضعه عن قرب".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

ريال مدريد الهلال روبن نيفيز تشابي ألونسو

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

