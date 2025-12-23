أفادت تقارير متخصصة بأن نادي الاتحاد السعودي على اتصال مستمر مع لاتسيو الإيطالي بشأن إمكانية التعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي نونو تافاريس، الذي عانى من عدم الاستقرار في العاصمة الإيطالية منذ انتقاله إلى الفريق.

الاتحاد يقترب من ضم نونو تافاريس من لاتسيو في يناير

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، نقلًا عن خبير الانتقالات ماتيو موريتو، فإن إدارة الاتحاد تتابع ملف تافاريس عن كثب، مشيرًا إلى أن اللاعب قد ينتقل إلى السعودية سريعًا، في ظل انفتاح نادي لاتسيو على بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وأضاف موريتو أن الصفقة تعتبر "مسارًا رائعًا" و"تستحق المتابعة بالتأكيد"، رغم عدم وجود اتفاق نهائي بين الأندية حتى الآن.

ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه لاتسيو لتعزيز قدراته المالية، بعد أن عانى الفريق من حظر انتقالات الصيف الماضي، الذي أثر على خططه عقب عودة ماوريتسيو ساري لتولي تدريب الفريق.

ومن المتوقع أن يوفر بيع تافاريس سيولة مالية كبيرة للنادي الإيطالي يمكن إعادة استثمارها لتعزيز مراكز أخرى أكثر حاجة.

ويأتي اهتمام الاتحاد بعد أن انتقل تافاريس إلى لاتسيو على سبيل الإعارة من أرسنال مع إلزامية شراء، حيث سيحصل النادي الإنجليزي على مكافأة من عملية البيع، مع شرط إعادة البيع بنسبة 40٪، وهو ما يجعله مستفيدًا من أي انتقال محتمل.

