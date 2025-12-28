يثق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في قدرته على الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته مع كرة القدم.

رونالدو، رغم بلوغه سن الـ40 عامًا، ما زال يطارد الحلم الذي لم يحققه من قبل أي لاعب في التاريخ، بالوصول إلى الهدف الألف في مسيرته مع كرة القدم.

تصريحات رونالدو عن الهدف الـ1000

وقال رونالدو، على هامش حفل جوائز جلوب سوكر للأفضل في العالم: "من الصعب مواصلة لعب كرة القدم لكن شغفي ما زال عاليًا".

وأضاف: "ما زلت متحمسًا للاستمرار في الملاعب سواءً في أوروبا أو في الشرق الأوسط".

وأكمل: "ما يزال هدفي هو مواصلة حصد الألقاب، وأسعى أيضًا إلى الوصول إلى الهدف الـ1000، وأثق في قدرتي على تحقيق ذلك ما دمت بعيدًا عن الإصابات".

ويملك كريستيانو رونالدو 956 هدفًا في مسيرته مع كرة القدم، من بينها 143 هدفًا دوليًا مع منتخب البرتغال.

ويحتاج رونالدو 44 هدفًا ليصل إلى الهدف الألف في مسيرته مع كرة القدم، إنجاز يبدو البرتغالي قادرًا على تحقيقه خلال فترة قياسية، علمًا بأنه يملك عقدًا ساريًا مع النصر حتى يونيو 2027.