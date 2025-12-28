المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

رونالدو: أثق في الوصول إلى الهدف الـ1000.. وما زلت شغوفا بكرة القدم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:08 م 28/12/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو - لاعب النصر

يثق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في قدرته على الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته مع كرة القدم.

رونالدو، رغم بلوغه سن الـ40 عامًا، ما زال يطارد الحلم الذي لم يحققه من قبل أي لاعب في التاريخ، بالوصول إلى الهدف الألف في مسيرته مع كرة القدم.

تصريحات رونالدو عن الهدف الـ1000

وقال رونالدو، على هامش حفل جوائز جلوب سوكر للأفضل في العالم: "من الصعب مواصلة لعب كرة القدم لكن شغفي ما زال عاليًا".

وأضاف: "ما زلت متحمسًا للاستمرار في الملاعب سواءً في أوروبا أو في الشرق الأوسط".

وأكمل: "ما يزال هدفي هو مواصلة حصد الألقاب، وأسعى أيضًا إلى الوصول إلى الهدف الـ1000، وأثق في قدرتي على تحقيق ذلك ما دمت بعيدًا عن الإصابات".

ويملك كريستيانو رونالدو 956 هدفًا في مسيرته مع كرة القدم، من بينها 143 هدفًا دوليًا مع منتخب البرتغال.

ويحتاج رونالدو 44 هدفًا ليصل إلى الهدف الألف في مسيرته مع كرة القدم، إنجاز يبدو البرتغالي قادرًا على تحقيقه خلال فترة قياسية، علمًا بأنه يملك عقدًا ساريًا مع النصر حتى يونيو 2027.

مباراة النصر القادمة
النصر كريستيانو رونالدو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

