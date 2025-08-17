استهل سيلتا فيجو مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بخيبة أمل كبيرة بعدما سقط على ملعبه "بالايدوس" أمام خيتافي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من البطولة.

وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الثاني، حيث افتتح أدريان ليزو التسجيل للضيوف في الدقيقة 47، قبل أن يضيف كريستانتوس أوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 72، ليحسم خيتافي النقاط الثلاث لصالحه.

وبهذا الفوز، يحصد خيتافي أول ثلاث نقاط له في المسابقة، ويستعد لمواجهة صعبة خارج الديار أمام إشبيلية يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الثانية.

في المقابل، تلقى سيلتا فيجو هزيمة مخيبة أمام جماهيره، وسيحاول التعويض عندما يخرج لمواجهة ريال مايوركا، الذي يسعى بدوره إلى استعادة التوازن بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام برشلونة حامل اللقب.