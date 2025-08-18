المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بلباو يحسم قمة مثيرة أمام إشبيلية بثلاثية في افتتاح الليجا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:05 ص 18/08/2025
أتلتيك بلباو

بلباو

استهل أتلتيك بلباو مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب "سان ماميس" ضمن الجولة الأولى من البطولة.

وتقدم الفريق الباسكي في الشوط الأول بهدفين متتاليين، حيث افتتح نيكو ويليامز التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 36، قبل أن يعزز المغربي مروان سنادي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني عاد إشبيلية بقوة، فنجح دودي لوكيباكيو في تقليص الفارق عند الدقيقة 60، ثم أدرك لوسيان أجومي التعادل في الدقيقة 72، ليعيد الإثارة إلى أجواء المباراة.

لكن بلباو حسم المواجهة لصالحه قبل النهاية بتسع دقائق، عندما سجل روبرت نافارو الهدف الثالث ليمنح فريقه انتصارًا مهمًا في بداية المشوار.

ومن المقرر أن يستضيف بلباو نظيره رايو فاييكانو في الجولة الثانية يوم 25 أغسطس الجاري، بينما يلتقي إشبيلية مع خيتافي في نفس اليوم على ملعبه.

الدوري الإسباني أتلتيك بلباو

