المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ريمونتادا كتالونية تصدم أتلتيكو في ضربة بداية الليجا أمام إسبانيول

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:49 ص 18/08/2025
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو

تلقى أتلتيكو مدريد صدمة مبكرة في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني موسم 2025-2026، بعدما خسر أمام مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد.

وبدأ الفريق المدريدي المباراة بقوة، حيث منح النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز التقدم لفريقه في الدقيقة 37 من ركلة حرة نفذها ببراعة. وكاد ألفاريز أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 57، ليحرمه الحظ من هدف شخصي ثانٍ.

لكن إسبانيول استغل تراجع أتلتيكو في النصف الأخير من المباراة، فنجح ميجيل آنخيل في إدراك التعادل بالدقيقة 73، قبل أن يوجه بيري ميلا الضربة القاضية بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 84، ليكمل أصحاب الأرض "ريمونتادا" مثيرة على حساب كتيبة دييغو سيميوني.

وتستكمل الجولة الأولى من الليجا بلقاء يجمع بين إلتشي وريال بيتيس مساء الإثنين، على أن تختتم الثلاثاء بمواجهة ريال مدريد أمام ضيفه أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيحاول أتلتيكو تعويض بدايته المتعثرة عندما يستقبل إلتشي في الجولة الثانية، فيما ينتظر إسبانيول اختبار أكثر صعوبة خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد.

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg