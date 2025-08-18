تلقى أتلتيكو مدريد صدمة مبكرة في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني موسم 2025-2026، بعدما خسر أمام مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد.

وبدأ الفريق المدريدي المباراة بقوة، حيث منح النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز التقدم لفريقه في الدقيقة 37 من ركلة حرة نفذها ببراعة. وكاد ألفاريز أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 57، ليحرمه الحظ من هدف شخصي ثانٍ.

لكن إسبانيول استغل تراجع أتلتيكو في النصف الأخير من المباراة، فنجح ميجيل آنخيل في إدراك التعادل بالدقيقة 73، قبل أن يوجه بيري ميلا الضربة القاضية بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 84، ليكمل أصحاب الأرض "ريمونتادا" مثيرة على حساب كتيبة دييغو سيميوني.

وتستكمل الجولة الأولى من الليجا بلقاء يجمع بين إلتشي وريال بيتيس مساء الإثنين، على أن تختتم الثلاثاء بمواجهة ريال مدريد أمام ضيفه أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيحاول أتلتيكو تعويض بدايته المتعثرة عندما يستقبل إلتشي في الجولة الثانية، فيما ينتظر إسبانيول اختبار أكثر صعوبة خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد.