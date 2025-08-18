المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:29 ص 18/08/2025
نيكو ويليامز

نيكو ويليامز

حقق أتلتيك بلباو فوزًا مثيرًا على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وشهد اللقاء تألقًا لافتًا للنجم الشاب نيكولاس ويليامز، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ انطلاق مسيرته مع الفريق الباسكي. ويليامز سجل هدف الافتتاح من ركلة جزاء في الدقيقة 36، قبل أن يواصل التألق بصناعته لهدف المغربي مروان سنادي في الدقيقة 43، ليُنهي بلباو الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

لكن إشبيلية عاد في الشوط الثاني بقوة، حيث قلص النتيجة عبر دودي لوكيباكيو في الدقيقة 60، ثم أدرك التعادل بهدف لوسيان أجومي في الدقيقة 72، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

إلا أن كلمة الحسم جاءت من بلباو في الدقيقة 81، عندما تحرك ويليامز بذكاء في المساحات العكسية ومرر كرة حاسمة سجل منها روبرت نافارو هدف الفوز، ليكمل الفريق الباسكي انتصاره الأول في مشوار الليجا.

ويليامز لم يكتفِ بالمساهمة المباشرة في الأهداف، بل واصل إزعاج دفاعات إشبيلية طوال اللقاء، بعدما صنع فرصًا خطيرة، ونجح في سبع مراوغات صحيحة، وفاز بـ12 صراعًا بدنيًا من أصل 21، بجانب تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، ليؤكد أنه كان نجم المباراة الأول بلا منازع.

وبهذه النتيجة، يحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، على أن يلتقي في الجولة الثانية مع رايو فاييكانو على ملعبه يوم 25 أغسطس، فيما سيخوض إشبيلية مواجهة مرتقبة أمام خيتافي في نفس اليوم.

الدوري الإسباني نيكو ويليامز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

