موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:37 ص 19/08/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

يفتتح نادي ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 عندما يستضيف فريق أوساسونا، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام المباراة وسط حضور جماهيري كبير منتظر لدعم الفريق الملكي في بداية الموسم الجديد.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1."

ويسعى ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة المنافسة على اللقب المحلي الذي خسره لمصلحة برشلونة، بينما يطمح أوساسونا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع، إلى تحقيق مفاجأة أمام العملاق المدريدي.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة، في ظل رغبة ريال مدريد في استعادة لقب الدوري والظهور بمستوى قوي منذ الجولة الأولى، خاصة مع الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق في تشكيلته الأساسية.

 

