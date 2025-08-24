انتزع أوساسونا فوزًا ثمينًا على ضيفه فالنسيا بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء انتصار أوساسونا بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام ريال مدريد، ليحصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ويصعد مؤقتًا إلى المركز العاشر بانتظار باقي نتائج الجولة.

في المقابل، تلقى فالنسيا هزيمته الأولى هذا الموسم، بعدما كان قد استهل مشواره بتعادل 1-1 أمام ريال سوسيداد، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر.

وسجل الكرواتي أنتي بوديمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، بينما ازدادت معاناة فالنسيا بعد طرد قائده خوسيه لويس جايا في الدقيقة 22، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية.