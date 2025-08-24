المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هيثم حسن بديلًا.. تشكيل ريال أوفييدو الرسمي أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:38 م 24/08/2025
هيثم حسن

هيثم حسن

أعلن المدير الفني لريال أوفييدو، فيلكو باونوفيتش، عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب "كارلوس تارتيريه" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ريال أفييدو اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن، صاحب الـ23 عامًا.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه في الجولة الأولى، بينما يطمح أوفييدو إلى تحقيق مفاجأة على أرضه أمام جماهيره في ملعب كارلوس تارتيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: آرون

خط الدفاع: أ. رحيم – داني كالفو – دافيد كوستاس – لوكينجو

خط الوسط: سيبو – إيلياس – ديندونكر – إيليتش – ناتشو م

خط الهجوم: روندون

مقاعد البدلاء:

مولدوفان، إيريك بايي، سوسو كازورلا، فيناس، هيثم حسن، كولومباتو، إيجاريا، بريكالو، أ. فوريس، لامين، ماركو إستيبان.

ريال مدريد الدوري الإسباني هيثم حسن

