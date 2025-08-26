اعترف الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بوجود قصور في التعامل مع ملف إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، مشددًا على ضرورة تحسين قنوات التواصل داخل النادي.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سواء سارت الأمور بسلاسة فيما يخص عملية التواصل، فأنا أعتقد أن هناك مجالًا للتحسن، من جانبي أيضًا. لكن الأهم بالنسبة لي أن مارك وإدارة برشلونة أصبحا الآن على وفاق".

وأكد مدرب برشلونة دعمه للحارس المصاب، مضيفًا: "من المهم بالنسبة لي أن نستعيد مارك، إنه حارس كبير، ويحظى بدعمنا الكامل، ويمكنه العودة لمستواه المعهود قريبًا".

وكانت أزمة تير شتيجن قد تفجرت بعدما رفض التوقيع على تقرير طبي قدمه النادي للجنة الطبية برابطة الدوري الإسباني بخصوص إصابته، عقب خضوعه لجراحة في الظهر، وهو ما أدى إلى إحالة الحارس للتحقيق وتجريده من شارة القيادة. لكن الأزمة انتهت بعد موافقته على اعتماد التقرير، ليتم إسقاط الإجراءات العقابية بحقه ويعود قائدًا للفريق.

يُذكر أن برشلونة استهدف من وراء التقرير الطبي الاستفادة من بند يسمح له باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب لقيد لاعب جديد، وهو ما تحقق بالفعل بعد ضم الحارس الشاب خوان جارسيا (24 عامًا) ليكون بديلًا مؤقتًا لتير شتيجن.