موندو ديبورتيفو: فليك يتمسك ببقاء كاسادو رغم الضغوط الاقتصادية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:03 ص 27/08/2025
مارك كاسادو لاعب برشلونة

كاسادو

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لاعب برشلونة ماريو كاسادو يدرك، رفقة محيطه، أن المدرب هانز فليك يدافع عن بقائه في الفريق ويرغب في استمراره، وقد صرّح بذلك علنًا في مؤتمره الصحفي الأخير، ما أدى إلى تجميد اهتمام بعض الأندية بضمه.

لكن في الوقت نفسه، يعلم اللاعب أن هناك أصواتًا داخل النادي تضغط من أجل رحيله لدواع اقتصادية، وهو ما يجعل مستقبله مرتبطًا بما قد يحدث في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأكدت مصادر من داخل النادي أن الموقف الرسمي تجاه كاسادو لا يختلف عن حالة فيرمين، حيث لن يتم الاستماع لأي عروض إلا إذا طلب اللاعب الرحيل بنفسه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

كاسادو تلقى عروضًا من عدة أندية ، لكن كل شيء توقف منذ تصريحات فليك يوم الجمعة، بعد أن أصبح أساسيًا يوم السبت.

برشلونة الدوري الإسباني كاسادو

