المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سبورت: برشلونة يتحرك لإعادة رافينيا مبكرًا قبل مواجهة بوليفيا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:49 ص 27/08/2025
رافينيا - برشلونة

رافينيا

ذكرت صحيفة سبورت أن نادي برشلونة يعتزم الدخول في مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل السماح لرافينيا بالعودة إلى الفريق بعد مشاركته في مباراة البرازيل أمام تشيلي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وترى إدارة برشلونة أن مشاركة اللاعب أمام بوليفيا ستكون بلا جدوى بعد ضمان المنتخب تأهله للمونديال، وقد تعرض رافينيا لإرهاق بدني يؤثر على جاهزيته مع النادي الكتالوني.

ويخوض منتخب البرازيل مباراتين في التوقف الدولي الحالي، الأولى على أرضه أمام تشيلي والثانية خارج ملعبه ضد بوليفيا.

وبعد استدعاء رافينيا لقائمة "السيليساو" لم يعد أمام برشلونة سوى محاولة تقليل الخسائر بإعادته مبكرًا.

برشلونة الدوري الإسباني رافينيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg