ذكرت صحيفة سبورت أن نادي برشلونة يعتزم الدخول في مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل السماح لرافينيا بالعودة إلى الفريق بعد مشاركته في مباراة البرازيل أمام تشيلي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وترى إدارة برشلونة أن مشاركة اللاعب أمام بوليفيا ستكون بلا جدوى بعد ضمان المنتخب تأهله للمونديال، وقد تعرض رافينيا لإرهاق بدني يؤثر على جاهزيته مع النادي الكتالوني.

ويخوض منتخب البرازيل مباراتين في التوقف الدولي الحالي، الأولى على أرضه أمام تشيلي والثانية خارج ملعبه ضد بوليفيا.

وبعد استدعاء رافينيا لقائمة "السيليساو" لم يعد أمام برشلونة سوى محاولة تقليل الخسائر بإعادته مبكرًا.