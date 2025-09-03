المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"تدريبات ريال مدريد أقوى من المباريات أحيانًا".. هويسن يكشف كواليس تألقه مع الملكي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:58 ص 03/09/2025
هويسن

هویسن

كشف المدافع الإسباني الشاب دين هویسن، في حوار خاص مع صحيفة "ماركا"، عن تفاصيل أيامه الأولى في صفوف نادي ريال مدريد، مؤكداً أن انتقاله إلى الفريق الملكي يمثل "خطوة كبيرة" في مسيرته الاحترافية.

وأعرب هویسن عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى ريال مدريد، مشيدًا بالأجواء داخل غرفة خلع الملابس وبالترحيب الحار الذي وجده من زملائه، وقال: "لأي لاعب، الانتقال إلى ريال مدريد هو خطوة كبيرة. أشعر أنني بحالة جيدة. أكثر ما يعجبني هو غرفة تغيير الملابس واللاعبون.. لقد رحب بي الجميع بشكل رائع."

وأضاف أن المنشآت الرياضية في النادي "مذهلة"، مؤكداً على الانسجام الكبير بين اللاعبين: "الجميع يستقبلني بشكل جيد. أستمع كثيراً لروديجير وكارفاخال، لكننا مجموعة متحدة للغاية ونفعل الأشياء معًا".

وأكد هویسن أن التدريب مع نجوم بحجم مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمثل تحديًا كبيرًا، بل إنه يفوق في بعض الأحيان صعوبة المباريات الرسمية. وقال: "هذا هو أفضل شيء بالنسبة لي، لأنه يجعلني أتحسن كل يوم. في بعض الأحيان، التدريب يكون أفضل من المباريات."

وعلى الصعيد الدولي، أكد هویسن أن طموحه الأول هو التأهل مع المنتخب الإسباني لكأس العالم، مشيدًا بمدرب المنتخب دي لا فوينتي وثقته في اللاعبين الشباب.

وعن المنافسة مع زميله في المنتخب، ونجم برشلونة، لامين يامال، قال: "إنه لاعب عظيم. آمل أن يقدم أداءً جيدًا هنا، وأن لا يفعل الكثير عندما نواجهه في الدوري."

كما أبدى استعداده للعب بجانب كوبارسي في قلب الدفاع: "لماذا لا؟ إنه مدافع ممتاز. أشعر بالراحة في اللعب معه، مثل لو نورماند أو فيفيان."

ريال مدريد الدوري الإسباني هويسن

