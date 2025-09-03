قرر نادي ريال مايوركا الإسباني إيقاف لاعبه داني رودريجيز عن العمل مع وقف راتبه، بالإضافة إلى سحب شارة قيادة الفريق منه، وذلك على خلفية رسائل نشرها اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على عدم مشاركته في مباراة الفريق ضد ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكان رودريجيز قد نشر رسالة غاضبة على حسابه في إنستجرام، اعتبرها البعض بمثابة انتقاد للمدرب جاجوبا أراساتي. وبعد أيام، أصدر اللاعب بيانًا مطولًا أوضح فيه موقفه، مؤكدًا أنه لا يتقبل فكرة مشاركة اللاعب الجديد يان فيرجيلي كأساسي رغم قدومه حديثًا.

وفي رسالته، كتب رودريجيز: "أتفهم وأحترم تمامًا أن قرارات من يلعب تعود فقط للمدرب. إنها مسؤوليته وأنا دائمًا أتقبلها. لكن ما لا يمكنني قبوله هو عدم احترام الالتزام والتفاني. يؤلمني أن لاعبًا وصل للتو، بخوضه تدريبًا واحدًا فقط، يحصل على فرصة اللعب على حساب زملائه الذين يدافعون عن هذا القميص منذ سنوات بالعرق والتفاني، ويضعون النادي فوق كل شيء. آمل أن ينجح يان هنا وأن نساعده جميعًا. لكن حدوث شيء كهذا يرسل رسالة فظيعة لغرفة الملابس: العمل والتفاني والولاء لا يهم. هذا ما أغضبني".

وأضاف رودريجيز: "ليكن واضحًا: هذا هو نادي حياتي. لقد قدمت وسأقدم دائمًا أقصى ما لدي من أجل هذا القميص. كل ما أطلبه هو احترام هذا الالتزام نفسه. يوم السبت، لم يكن هذا الاحترام موجودًا."

وكانت الرسالة الأولى التي نشرها اللاعب قد تحدثت عن خيبة أمله عندما سافر مع أبنائه لمشاهدته يلعب في البرنابيو. حيث كتب: "سافرت مع حلم أطفالي برؤية والدهم يلعب في البرنابيو. درس ونصيحة مهمة لهم: لا تنتظروا شيئًا من أحد، خاصة في هذه الأيام التي تغيب فيها الجدارة والثقافة واحترام العمل. ضحوا من أجل أحلامكم، حتى لو وضعوا الحجارة في طريقكم، وآمنوا دائمًا بأنفسكم. الأشياء تُكتسب، لا تُمنح".

من جانبه، أصدر نادي مايوركا بيانًا مقتضبًا للإعلان عن قراره، جاء فيه: "يعلن نادي ريال مايوركا عن إيقاف اللاعب داني رودريجيز عن العمل مع وقف راتبه. بالإضافة إلى ذلك، يسحب النادي شارة القيادة من اللاعب بأثر فوري".