هيثم حسن يعتذر بعد احتفاله المثير للجدل أمام ريال سوسيداد

وسيم أحمد

كتب - وسيم أحمد

03:58 م 03/09/2025
هيثم حسن

هيثم حسن

أصدر الفرنسي ذو الأصول المصرية، هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو، بيان اعتذار رسمي عقب اللقطة المثيرة للجدل خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني الممتاز.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي: "أود أن أعتذر لمدربي باونوفيتش وجهازه الفني، وكذلك لزملائي في الفريق والإدارة وجماهير ريال أوفييدو. إشارتي أثناء احتفالي بالهدف لم تكن صحيحة، بل كانت خاطئة، ولا تُمثل قيم هذا الفريق".

وأضاف: "سأستمر في العمل كما فعلت حتى الآن لأجعل الجميع فخورًا بي، ولن يتكرر ذلك أبدًا".

وكان اللاعب قد دخل بديلًا في الشوط الأول بعد إصابة زميله إلياس شعيرة، ليصنع الهدف الوحيد لفريقه والذي حسم الانتصار على ريال سوسيداد في الجولة الثالثة من الدوري.

الدوري الإسباني ريال هيثم حسن

