انطلقت منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025/2026 يوم الجمعة بمباراتين مثيرتين ضمن الجولة الأولى، شهدتا انتصارين كبيرين لرايو فاييكانو على جيرونا وفياريال على ريال أوفييدو.

رايو فاييكانو يفتتح الموسم بثلاثية في مرمى جيرونا

حقق رايو فاييكانو فوزًا عريضًا بنتيجة 3-1 على مضيفه جيرونا في مباراة شهدت سيطرة واضحة للضيوف.

بدأت الأهداف مبكرًا عندما سجل خورخي دي فروتوس الهدف الأول في الدقيقة 18، وهو الهدف الافتتاحي للموسم الجديد، ثم أضاف ألفارو جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أكد إيزي بالزون تفوق رايو فاييكانو بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء، بعد طرد حارس جيرونا باولو جازانيجا إثر تسببه في ركلة الجزاء.

وقلص جويل روكا الفارق لجيرونا في الدقيقة 57، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة.

فياريال يستهل مشواره بانتصار مريح على أوفييدو

في المباراة الثانية، تفوق فياريال على ضيفه ريال أوفييدو بنتيجة 2-0.

تقدم إيتا يونج بالهدف الأول في الدقيقة 29، قبل أن يعزز باب جايي تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 36.

وواجه أوفييدو صعوبة إضافية بعد طرد لاعبه ألبرتو رينا في الدقيقة 27، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.