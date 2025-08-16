أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، في الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

تواجد خوان جارسيا وراشفورد

وشهدت قائمة النادي الكتالوني، تواجد الحارس الإسباني خوان جارسيا، بعد نجاح الفريق في تسجيله عقب الغياب الطويل لتير شتيجن.

وتواجد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في قائمة النادي الكتالوني، على الرغم من عدم الإعلان عن تسجيله بشكل رسمي، إلا أنه من المقرر أن يتم تسجيله قبل المباراة بساعات.

برشلونة يضع خطتين لتسجيل اللاعبين الجدد

قائمة برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينا، خوان جارسيا، كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستينسن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، درو، جيليرمو، فيرنانديز.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد.

برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن طويلة الأمد ويبدأ تسجيل خوان جارسيا

جدول مباريات اليوم