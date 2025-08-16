عانى حكام الدوري الإسباني، في المواسم الماضية، وذلك بعد حملات الهجوم التي شنتها الأندية تجاههم خلال تلك الفترة، حتى أصبح الأمر أشبه بمواجهة بين الطرفين، تزامنًا مع تدخل رئيس رابطة "لا ليجا" للدفاع عن أصحاب الصافرة.

وظهر الهجوم على التحكيم بشكل واضح، خلال الفترة الماضية، وكان أحد أوجه تلك المظاهر، توالي البيانات من قبل ريال مدريد تجاه بعض الحكام، إلى جانب الحديث عنهم بشكل سلبي عبر قناة النادي.

هجوم حاد على التحكيم

اتخذ ريال مدريد من بياناته الرسمية وقناته طريقًا للهجوم على التحكيم، وظهر ذلك خلال الموسم الماضي، بينما دافعت رابطة الدوري الإسباني عنهم بوضوح، حيث اعتاد هو الآخر على الرد بقوة على كل ما يثار من قبل النادي الملكي.

ريال مدريد في أحد بياناته الرسمية، هاجم طاقم حكام مباراته أمام إسبانيول، والتي جرت لحساب الجولة 22 من منافسات الدوري الإسباني بقوة، حيث استخدم عدة كلمات توحي بعدم النزاهة.

النادي الإسباني لم يتوقف عند هذا الحد، إذ وصل الهجوم إلى بيان رسمي ضد الحكم المعين لإداراة مباراته أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، على خلفيه تصريحات سابقة له انتقد بها هجوم قناة ريال مدريد ضده.

حائط صد من الاتحاد الإسباني

وجد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نفسه المعني بالدفاع عن أحد أفراد منظومته أمام هجوم نادي ريال مدريد المتواصل، إذ كان لا يتوقف عن الرد على اتهامات النادي الملكي المتواصلة التي كانت لا تتوقف.

الاتحاد الإسباني أصدر عدة مرات بيانات دافع خلالها عن حكامه، وانتقد بها نادي ريال مدريد الذي لم يتوقف عن توجيه الاتهامات التي وصلت إلى التشكيك في عدم وجود نزاهة تحكيمية وأخرى تتعلق بالغش.

رؤية جديد للتحكيم

تبنى الاتحاد الإسباني بالتعاون مع اللجنة الفنية للتحكيم، أسلوبًا جديدًا لاتباعه خلال الموسم الجديد، من أجل رفع الضغوط من على الحكام، وسط الانتقادات اللاذعة التي صاحبتهم طوال الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن الاتحاد الإسباني أجرى تعديلًا يتعلق بطريقة الإعلان عن تعيين الحكام لكل مباراة في الدوري، إذ تقرر الكشف عن هوية حكم كل لقاء قبل موعده بـ 24 ساعة فقط.

يأتي قرار الاتحاد الإسباني من أجل تجنب الضغوط على الحكام من جانب الأندية، إلى جانب الكشف عن إجراء جديد آخر يهدف إلى إضفاء طابع إنساني.

وقال فران سوتو، رئيس لجنة الحكام: "لدينا أهدافًا مختلفة، وأول هذه الأهداف هو أن يكون التحكيم إنساني أمام المجتمع".

وأضاف: "عالم كرة القدم يجب أن يرى أن الحكام رياضيون، نحن جزء من العرض ونريد أن نبدو أكثر إنسانية، ويجب أن نبحث عن أدوات لتحقيق ذلك، الحكام يجب أن يحترموا جميع أطراف كرة القدم إلى أقصى درجة، وسنطالب بالاحترام ذاته لأنفسنا".

أسلوب جديد

كشف رئيس لجنة الحكام بالدوري الإسباني عن وجود تغيير جديد، يخدم هدف جعل التحكيم أكثر إنسانية، موضحًا أنه كان يُشار إلى الحكام باسميهم العائليين، قائلًا: "التغيير الذي أدخلناه للاقتراب من العصر الحديث ولإضفاء الطابع الإنساني هو أن الحكام سيعرفون من الآن فصاعدًا باسمهم الشخصي متبوعًا بالاسم العائلي الأول فقط".

وتابع في تصريحات، نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المجتمع يسير على هذا النهج تقريبًا في كل المجالات، وبشكل شخصي لم أرَ سببًا للتمسك بتقليد قديم والابتعاد عن هذه القاعدة".

وأتم: "ربما كثير من الحكام لن يوافقوا، لكننا نعتقد أن هذا القرار سيساعد على التقدم نحو هدفنا في تعزيز الحوار والتقارب بين الحكام وبقية أطراف اللعبة".