افتتح برشلونة، موسمه المحلي بفوز سهل على ريال مايوركا، بثلاثية نظيفة، في الدوري الإسباني.

وبدأ برشلونة رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويلعب برشلونة أمام ليفانتي، يوم 23 أغسطس الجاري، على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وشارك الثنائي خوان جارسيان وماركوس راشفورد، أحدث المنضمين إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية.

ونجح برشلونة في تسجيل الثنائي، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف مؤقتًا حتى نهاية الجولة الأولى.

وتنتهي مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلعب ريال مدريد أمام أوساسونا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة على قناة بي إن سبورتس3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.