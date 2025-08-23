المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد الفوز على ريال مايوركا.. موعد مباراة برشلونة القادمة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:15 م 16/08/2025
برشلونة

برشلونة

افتتح برشلونة، موسمه المحلي بفوز سهل على ريال مايوركا، بثلاثية نظيفة، في الدوري الإسباني.

وبدأ برشلونة رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويلعب برشلونة أمام ليفانتي، يوم 23 أغسطس الجاري، على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وشارك الثنائي خوان جارسيان وماركوس راشفورد، أحدث المنضمين إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية.

ونجح برشلونة في تسجيل الثنائي، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف مؤقتًا حتى نهاية الجولة الأولى.

وتنتهي مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلعب ريال مدريد أمام أوساسونا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة على قناة بي إن سبورتس3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

 

 

برشلونة الدوري الإسباني ليفانتي ريال مايوركا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg