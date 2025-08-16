المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإسباني.. ريال سوسيداد يتعادل أمام فالنسيا.. وفوز +90 لـ ألافيس ضد ليفانتي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:10 ص 17/08/2025
فالنسيا وريال سوسيداد

فالنسيا وريال سوسيداد

حسم التعادل الإيجابي 1-1، مباراة فالنسيا وريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة فالنسيا وريال سوسيداد، على ملعب ميستايا، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وسجل دييجو لوبيز هدف فالنسيا في الدقيقة 57، بينما تعادل كوبو لريال سوسيداد في الدقيقة 60.

وتقاسم الفريقان نتيجة المباراة، ليحصل كل منهما على نقطة في الجولة الأولى.

وفي نفس الجولة، حقق ديبورتيفو ألافيس فوزًا صعبًا أمام ليفانتي بنتيجة 2-1.

وافتتح توني مارتينيز التسجيل لـ ألافيس في الدقيقة 36، وتعادل جيريمي تولجان لـ ليفانتي في الدقيقة 68.

وخطف ناهويل تيناجليا نقاط المباراة الثلاث لـ ألافيس بهدف قاتل في الدقيقة 90+2.

وخسر ليفانتي أولى مبارياته في الليجا، بعد عودة هذا الموسم لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز. 

وانطلقت منافسات الدوري الإسباني، مساء أول أمس الجمعة، وتستمر مباريات الجولة الأولى حتى يوم الثلاثاء المقبل، الذي سيشهد مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا.

فالنسيا ريال سوسيداد الدوري الإسباني ليفانتي ألافيس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg