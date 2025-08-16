حسم التعادل الإيجابي 1-1، مباراة فالنسيا وريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة فالنسيا وريال سوسيداد، على ملعب ميستايا، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وسجل دييجو لوبيز هدف فالنسيا في الدقيقة 57، بينما تعادل كوبو لريال سوسيداد في الدقيقة 60.

وتقاسم الفريقان نتيجة المباراة، ليحصل كل منهما على نقطة في الجولة الأولى.

وفي نفس الجولة، حقق ديبورتيفو ألافيس فوزًا صعبًا أمام ليفانتي بنتيجة 2-1.

وافتتح توني مارتينيز التسجيل لـ ألافيس في الدقيقة 36، وتعادل جيريمي تولجان لـ ليفانتي في الدقيقة 68.

وخطف ناهويل تيناجليا نقاط المباراة الثلاث لـ ألافيس بهدف قاتل في الدقيقة 90+2.

وخسر ليفانتي أولى مبارياته في الليجا، بعد عودة هذا الموسم لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وانطلقت منافسات الدوري الإسباني، مساء أول أمس الجمعة، وتستمر مباريات الجولة الأولى حتى يوم الثلاثاء المقبل، الذي سيشهد مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا.