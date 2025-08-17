يواجه خوسيه بوردالاس المدير الفني لفريق خيتافي أزمة كبيرة، قبل انطلاق مشوار فريقه في الدوري الإسباني، بمواجهة نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي خيتافي قد قام بقيد 15 لاعبًا فقط في قائمة الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد من الليجا.

لاعب موقوف وآخر مصاب.. أزمات في قائمة خيتافي

وأوضحت أن مدرب خيتافي يمتلك فقط 13 لاعبًا جاهزًا لخوض لقاء اليوم، بعدما قام بتسجيل دومينجوس دوارتي الموقوف، وبورخا مايورال الذي سيغيب للإصابة.

وتضم قائمة خيتافي ثنائي في حراسة المرمى، هما ليتاشيك وديفيد سوريا، بينما اضطر النادي لقيد الثنائي بيتر فيديريكو وأليكس سولا رغم خروجهما من حسابات المدرب خوسيه بوردالاس في الفترة الماضية.

رئيس خيتافي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بسبب مقترح فياريال وبرشلونة

قيود اللعب المالي النظيف تحرم خيتافي من قيد صفقاته

وأشارت إلى أن خيتافي يواجه مشاكل في تسجيل لاعبيه، بسبب قيود اللعب المالي النظيف، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس النادي أنخيل توريس، التي وجه فيها انتقادات لاذعة لرابطة الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من إبرام تسعة تعاقدات هذا الصيف، لم يسجل خيتافي سوى الثنائي ماريو مارتن وليسو، بينما لا يزال عدة لاعبين غير مؤهلين للمشاركة، مثل خوانمي وكيكو فيمينيا وخافي مونوز.

