أكد تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يرغب في تحقيق بداية جيدة في الدوري الإسباني، مشيراً إلى أنه يميل للفعل أكثر من القول.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره أوساسونا، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات تشابي ألونسو

وقال تشابي ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "استقبل المباراة الأولى في البرنابيو بترقب وحماس لانطلاق الموسم، لقد كانا أسبوعين قصيرين لكنهما حافلان بالنشاط، ونحن نتطلع بالفعل لدخول البرنابيو، نريد أن نبدأ بداية جيدة، المباراة الأولى دائمًا مهمة".

وأضاف: "اندهشت بشخصية ماستانتونو في أول مرة تحدثت معه، كان لا يزال في السابعة عشرة من عمره، وكان رجلًا يتمتع بثقة كبيرة بنفسه، لم يكن يخشى اتخاذ خطوة الانضمام إلى ريال مدريد، يمكنك أن ترى نضجه ورغبته وجودته، سيندمج بسرعة كبيرة مع الفريق".

كيف يوظّف ماستانتونو دون الإخلال بتوازن الفريق؟

وتابع: "طرحنا بالفعل الأفكار الرئيسية والجوهرية في كأس العالم للأندية، وعملنا عليها بجد خلال الأسبوعين الماضيين، الشعور رائع".

وأكمل: "أعتمد على الجميع هنا، وأريد أن يكون الجميع في كامل جاهزيتهم، فنحن بحاجة لذلك".

وواصل تشابي ألونسو: "متأكد من منافسة رائعة بين أرنولد وكارفاخال، ويسعدني وجود لاعبين في كل مركز قادرين على اللعب، أحيانًا أضطر لتقسيم المراكز، لكننا عززنا جميع المراكز، كارفخال يقترب من مستواه، هذا جيد جدًا لمستوى الفريق، أمامنا العديد من المباريات".

وأضاف: "كان من الأفضل لو حصلنا على تأجيل المباراة الأولى في الدوري ولكن لم يكن ذلك ممكنًا، لم يمضِ سوى أسبوعين ولا توجد أعذار، الفريق قادر على المنافسة غدًا، القلب والرغبة أقوى من العزيمة".

كيف ظهرت بصمة ألونسو مع ريال مدريد؟

وأكمل: "نريد أن نعمل كفريق واحد، سيساعدنا ذلك على تحسين أدائنا في جميع النواحي سواء في الدفاع أو الهجوم، من المهم جدًا أن نكون على وعي، أعتقد أننا خطونا خطوة للأمام في كأس العالم، إنه أمر ندركه جيدًا ونعمل عليه".

وتابع: "أنا أميل إلى الفعل أكثر من القول، الوعد قبل الفعل لا يُجدي نفعًا في كرة القدم عادةً، نحن أيضًا حريصون على جلب هذه الطاقة إلى الملعب ونستحقها".

وأردف ألونسو: "بدأنا الموسم وسنرى كيف ستسير الأمور، نأمل ألا نضطر للحديث عن الحكام".

مباراة أمريكا بين برشلونة وفياريال

وعلق تشابي ألونسو على مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا، قائلاً: "مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا؟ أتفق تمامًا مع بيان النادي، إذا تغيرت القواعد، فيجب أن يتم ذلك بالإجماع من جميع المشاركين، هذا غير ممكن الآن".

ريال مدريد يعترض على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي

مستقبل رودريجو

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته متحدثاً عن مستقبل رودريجو لاعب الفريق، قائلاً: "هناك شائعات كثيرة هذا الصيف، إنه يُبلي بلاءً حسنًا وأعتمد على الجميع، وأريد منهم الالتزام بالفريق والعمل من أجله، وأن يكونوا في كامل جاهزيتهم، هذا ما يُقلقني ويشغلني الآن".

ريال مدريد يرمم دفاعه بـ120 مليون يورو

